Angola: Marcolino Moco défend la "justice réparatrice"

Luanda — L'ancien Premier ministre angolais, Marcolino Moco, a suggéré mardi la mise en place d'une justice réparatrice (par opposition à une justice punitive de rétribution) dans le pays, afin de guérir les plaies du passé et d'éviter des condamnations excessives des anciens dirigeants.

Dans une interview accordée au programme « Café da Manhã » de Radio Luanda Antenne Commerciale, l'ancien secrétaire général du parti au pouvoir, le MPLA, a proposé une "justice transitionnelle" qui punirait les crimes actuels et futurs au détriment des crimes du passé.

Selon Moco, plusieurs crimes ont été commis à tous les niveaux avant le gouvernement actuel, soulignant qu'il y avait beaucoup d'impunité en Angola.

Dans certains cas, a-t-il poursuivi, les tribunaux ont facilité les crimes financiers et économiques en produisant des accords qui permettent des actes de corruption et la probité publique de plusieurs gouvernants, dirigeants et gestionnaires publics du précédent Gouvernement.

Marcolino Moco comprend que, au nom de la réconciliation, le nouveau pouvoir politique et judiciaire doit opter pour la justice transactionnelle, en évitant le jugement des crimes commis par les dirigeants du Gouvernement précédent, y compris l'ancien Président de la République.

"Il est nécessaire d'éliminer le mal et de recommencer", a déclaré l'avocat et directeur non exécutif de la Société Nationale de Carburant (SONANGOL).

Dans un autre domaine de l'entretien, il a dit qu'on assistait en Angola à plus d'ouverture dans la presse publique et un dynamisme accru des tribunaux depuis l'entrée en fonction du nouveau Gouvernement.

Il a toutefois reconnu qu'il subsistait une certaine méfiance vis-à-vis de la société face à une possible ingérence du pouvoir exécutif dans le système judiciaire.

Pour être vrai, Marcolino Moco affirme que les autorités actuelles du pays doivent faire un grand effort pour changer ce cadre et cette image.

Il convient de noter qu'au cours des deux dernières années, la justice angolaise est témoin d'un grand nombre d'affaires de criminalité médiatiques, impliquant des personnalités de l'appareil d'État, accusées de corruption, de blanchiment d'argent et d'autres pratiques préjudiciables à la société.

Depuis septembre 2017, le Gouvernement du Président João Lourenço a adopté diverses mesures pour lutter contre la corruption et le népotisme en Angola, qui ont déjà entraîné l'enquête et la détention de diverses personnalités politiques et de responsables publics par le Bureau du procureur général de la République.

La lutte contre ces pratiques est l'une des prémisses du programme du MPLA (parti au pouvoir), que le Chef de l'État propose de concrétiser d'ici à la fin du mandat (2022).

Pour faciliter la stratégie, plusieurs instruments ont déjà été approuvés par le Parlement, tels que la loi sur le rapatriement des ressources financières domiciliées à l'étranger, qui permet à l'État de récupérer les avoirs transférés illégalement.

Selon les derniers chiffres communiqués par les autorités, 3 milliards 570 millions 457 mille 71 centimes d'euros ont été recouvrés en mars 2019 dans le contexte du rapatriement forcé de capitaux et de la perte prolongée de biens.