Angola: Le président plaide pour l'"angolanisation" effective de la production pétrolière

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço a appelé mardi les entreprises pétrolières opérant en Angola d'assurer la formation et le recrutement de cadres nationaux en vue de rendre effective "l'angolanisation" de la production pétrolière.

Puisque le pétrole est un secteur de capital intensif et de technologie avancée, son importance sera plus grande encore s'il incorporait davantage la main d'œuvre nationale, a souligné le président à l'ouverture de la Conférence Angolaise sur le Pétrole et le Gaz 2019.

Le gouvernement encourage les entreprises pétrolières à mettre en œuvre les plans de formation, promotion et intégration de cadres et de techniciens angolais dans divers échelons d'hiérarchie de l'industrie pétrolière, en vue d'élever l'angolanisation du secteur, a affirmé João Lourenço dans cette rencontre organisée à l'initiative de l'Africa Oïl & Power avec la participation des principaux "players" de l'industrie pétrolière mondiale et des consultants.

Faisant savoir que la reforme était en cours à l'Institut National de Pétrole, dans la province de Kuanza Sul, le chef de l'Etat angolais a annoncé la construction, dans la même région, d'un Institut Supérieur de Pétrole.

L'Afrique étant détentrice d'un "grand potentiel" d'hydrocarbures, elle a donc un mot à dire au continent et au monde industrialisé, a-t-il ajouté.

Le président a dit que son gouvernement soutenait la devise de la conférence qui qualifie le pétrole et le gaz de catalyseurs d'une économie dynamique, rénovatrice et d'autosuffisance.

Plaidant pour l'augmentation de la production interne, João Lourenço a réaffirmé l'engagement de son pays dans l'attraction des investissements, dans la promotion des partenariats et des affaires, et dans tous les secteurs de la chaîne d'Energie et de l'Industrie pétrolière.

Malgré les efforts déployés jusqu'ici pour la diversification de l'économie nationale, le pétrole continue à jouer un rôle important dans l'économie angolaise, a-t-il reconnu.

Enfin, le président a fait savoir aux entrepreneurs du monde de pétrole que les conditions d'ordre intérieur résultant de la réduction de la production avaient poussé le gouvernement à prendre des mesures visant à mettre en œuvre le Plan de Développement National 2018/2022 relatif au secteur pétrolier.