Angola: Le gouverneur Pedro Mutindi souligne le rôle de l'ANGOP

Menongue — Le gouverneur de Cuando Cubango, Pedro Mutindi, a souligné le fait que l'ANGOP fournit des informations objectives, rapides et dynamiques pour le pays et le monde.

Le gouvernant, qui s'exprimait lors de la présentation du nouveau délégué de l'Angop dans cette province, Alberto Kalupia, présenté par l'administrateur non exécutif, Gaspar Francisco, a souligné la nécessité pour la presse de suivre la nouvelle dynamique et le changement de paradigme qui se produit dans le pays, exerçant un journalisme pluriel, libre, fonctionnel et efficace.

Concernant le soutien aux médias, il a dit avoir été touché par la crise économique, promettant de tout faire pour minimiser les difficultés des entreprises du secteur.

Pedro Mutindi a profité de l'occasion pour féliciter l'ancien délégué pour la contribution apportée au cours des 14 années de son consulat et le nouveau pour les nouvelles fonctions à la tête de la délégation de l'Angop.

Alberto Kalupia, qui exerçait auparavant les fonctions de chef de rédaction, est le nouveau délégué, récemment nommé par le président du conseil d'administration, en remplacement de Arão Rúben.

Cuando Cubango, la deuxième plus grande province du pays, avec une superficie de 199.049 kilomètres carrés, compte neuf municipalités, avec la ville de Menongue comme capitale et une population estimée à plus de 510.000 habitants.