Angola: Célébration mercredi de la Journée mondiale de l'environnement

Luanda — La Journée mondiale de l'environnement se commémore mercredi 5 juin, à un moment où l'Angola est confronté à des défis pour sa préservation, mettant en exergue les écosystèmes attaqués par l'homme.

Dans le pays, l'abattage aveugle d'espèces animales ainsi que l'effondrement des arbres sans le processus de reboisement adéquat sont des atteintes graves à l'environnement, en particulier dans les communautés rurales.

D'autre part, dans les plus grands centres urbains, on note une pollution des mers par des débris d'usine, des déchets ménagers ou laissés par des baugneurs, en particulier avec du plastique.

Dans ces endroits, on observe également la pollution de l'air par l'homme, les usines, les incinérateurs, des brûlis de combustibles fossiles ou de la biomasse tels que bois, voitures, motos, camions et avions, aérosols, peinture, fixatifs pour cheveux, autres solvants, la décomposition de déchets organiques générateurs de méthane et d'émissions d'ammoniac par l'utilisation d'engrais.

Les transports représentent environ la moitié des émissions de monoxyde de carbone et d'oxydes d'azote, les gaz les plus polluants de l'atmosphère.

Sur la base de ce problème, "Pollution de l'air" a été choisie comme devise pour marquer la Journée mondiale de l'environnement, dont les célébrations ont lieu en Chine.

Les célébrations ont lieu à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, selon le vice-ministre chinois de l'Ecologie et de l'Environnement, Zhao Yingmin, et Joyce Msuya, directrice exécutive par intérim de l'ONU pour l'environnement.

Environ sept millions de personnes meurent prématurément chaque année à cause de la pollution atmosphérique, soit quatre millions de décès dans la seule région Asie-Pacifique.

La Journée mondiale de l'environnement de cette année encouragera les gouvernements, l'industrie, les collectivités et les individus à se réunir pour explorer les énergies renouvelables et les technologies vertes, ainsi que pour améliorer la qualité de l'air dans les villes et les régions du monde.

Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement, 92% de la population mondiale ne respire pas l'air pur; la pollution atmosphérique coûte à l'économie mondiale cinq billions de dollars par an; la pollution par l'ozone des sols devrait réduire les rendements de 26% d'ici 2030.

On espère que ce jour-là, la société obtiendra des informations pertinentes sur les impacts de l'homme sur la planète et adoptera une attitude consciente vis-à-vis de l'utilisation et de la préservation des ressources naturelles qui garantissent un développement durable.