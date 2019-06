Angola: Luanda accueille la 3ème rencontre nationale des autorités traditionnelles

Luanda — La troisième rencontre nationale sur les autorités traditionnelles, sous le slogan "Les autorités traditionnelles face à l'Etat moderne dans l?affermissement de la démocratie", se déroulera les 18 et 19 de ce mois à Luanda, sous l'égide du ministère de la Culture.

La rencontre découle de la nécessité de créer un vaste espace d'échange et de discussion tous les deux ans sur les autorités traditionnelles, leur rôle et leur fonction, et sur leur contribution à la moralisation des communautés et à la promotion, la préservation et diffusion de la culture angolaise.

Selon une note du ministère de la Culture, il est prévu de réfléchir sur la place et le rôle des autorités traditionnelles dans la promotion de l'entreprenariat communautaire et des processus de leadership communautaire et des élections locales.

Il compte également parmi les objectifs, la discussion et la présentation des subventions à la proposition de loi des autorités traditionnelles et l'approximation des critères / règles de succession et de la légitimité des autorités traditionnelles.

L'événement réunira les autorités traditionnelles et les différentes individualités, y compris des chercheurs nationaux et internationaux liés à l'anthropologie et à d'autres domaines connexes, permettant ainsi un dialogue entre toutes les parties prenantes.