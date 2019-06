Angola: Le vice-président se rend à Quiçama

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, se rendra mercredi dans la municipalité de Quiçama, dans la province de Luanda, pour une visite de travail de 48 heures afin de suivre les actions de gouvernance locale.

Le programme de travail du vice-président à Quiçama prévoit des réunions avec des entités locales et des visites aux projets sociaux dans les communes de Mumbondo, Demba-Chio, Muxima et Cabo Ledo, indique une note du Bureau de la communication institutionnelle et presse. Avec une superficie de 12.045 kilomètres carrés, la municipalité de Quiçama compte cinq communes (Muxima, Cabo Ledo, Demba Chio, Mumbondo et Kixinge) et une population estimée à 22 000 habitants, principalement engagée dans l'agriculture et la pêche artisanale.

La municipalité a comme référence le parc national Quiçama, qui occupe une superficie de 9.600 kilomètres carrés, une faune et une flore diversifiée.