Cote d'Ivoire: Fête de l'Aïd-el-fitr à Bouaké - Amadou Koné et la communauté musulmane ont prié pour le retour définitif de la paix à Béoumi

Les tristes événements survenus à Béoumi les 15, 16 et 17 mai 2019, en plein mois de Ramadan, auront marqué les esprits.

A l'occasion de la célébration de l'Aïd-el-Fitr marquant la fin du jeûne dont la prière officielle a eu lieu ce mardi 4 juin, à la grande mosquée de Bouaké, en présence du ministre des Transports, Amadou Koné, représentant le Président de la République, et le Premier ministre, El Hadj Badjawari Touré, imam de la grande mosquée, a axé ses prières et son sermon sur le conflit de Béoumi.

Il a révélé qu'au plus fort de ces évènements, toutes les mosquées ont été mobilisées pour faire des prières afin que le calme revienne et que les populations des deux communautés puissent revivre ensemble comme par le passé. Aussi a-t-il saisi l'occasion pour faire des prières de bénédictions à l'endroit des plus hautes autorités afin qu'elles puissent diriger la Côte d'Ivoire selon les principes édictés et recommandés par l'islam.

Après avoir remercié Allah pour avoir permis aux musulmans de Bouaké de passer un excellent mois de Ramadan, Amadou Koné s'est réjoui de la manière dont l'imam de la grande mosquée a mené la prière. Il n'a pas manqué de remercier tous les imams qui durant un mois n'ont eu de cesse de prier pour le pays, le Président de la République et le gouvernement.

« Nous leur demandons de continuer de prier pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire », les a-t-il encouragés. A cet effet, il a eu une pensée pieuse pour les victimes de Béoumi. « Ce qui s'est passé à Béoumi est très triste. C'est totalement inacceptable », a regretté le ministre, tout en demandant aux imams de continuer à prier pour les frères de cette localité.

Pour sa part, Nicolas Djibo, maire de Bouaké, a formulé des vœux de paix et de santé à l'endroit de toute la communauté musulmane de la Côte d'Ivoire et singulièrement à celle de Bouaké.

Après la prière, les fidèles musulmans se sont retrouvés en famille pour partager un repas en compagnie d'amis et connaissances. Et en fin d'après-midi, la communauté s'est donné rendez-vous au Palais du carnaval pour assister à un concert live offert gracieusement par le ministre, Amadou Koné et animé par Soum Bill.