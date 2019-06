Congo-Kinshasa: [Secrétariat Général] ESU - Wivine Yenga délaissée sur le banc de touche !

Visiblement, l'autorité du Chef de l'Etat continue d'être bafouée au Secrétariat Général du ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Révoquée abusivement il y a quelques mois, Wivine Yenga, la Secrétaire générale à l'ESU, n'est toujours pas réhabilitée à son poste malgré les instructions de Félix Tshisekedi via son Directeur de Cabinet, Vital Kamerhe.

Pour certains, le fait pour Marcel Ilunga, Ministre de tutelle, de ramer à contre-courant des décisions hiérarchiques, ressemble de plus en plus à un règlement des comptes. Il y a donc nécessité pour lui, sur instruction du Président de la République, de signer un Arrêté annulant la suspension de la concernée et exiger que les outils du travail emportés par M. Kamina soient restitués.

Personne ne sait pourquoi, mais la réhabilitation de la Secrétaire générale du ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire qui a été instruite par le Président de la République, n'a jamais été respectée jusqu'à présent par le Ministre a.i dudit Ministère, Marcel Ilunga.

Vital Kamerhe a, au nom du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, rappelé au Premier ministre l'instruction suivant le communiqué officiel de la Présidence de la République du 25 janvier 2019 qui interdit, jusqu'à nouvel ordre, le mouvement du personnel dans l'administration. Malheureusement, malgré la lettre du Président de la République, Mme Wivine Yenga est toujours empêchée d'exercer aisément ses fonctions car, le Parquet lui a exigé un nouvel Arrêté annulant celui la suspendant, tout en laissant le cachet entre les mains de l'intérimaire.

Plusieurs observateurs avérés se rendent bien compte que l'insubordination taraude encore et toujours l'appareil de l'Etat, au point d'assister à deux poids deux mesures et au non-respect des décisions du Chef de l'Etat transmises par son Directeur de Cabinet à Marcel Ilunga Leu.

"Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui me lie en copie, est tenu au respect de cette mesure et est, en outre, instruit de réhabiliter la Secrétaire générale de l'ESU qu'il venait de révoquer et ce, malgré ma lettre référencée 797/04/2019 du 27 avril 2019, relative au report de son Arrêté Ministériel n°083/MINESU/CAB/MIN/M.L/PMK/TNM/2019 du 20 avril 2019", avait précisé Vital Kamerhe dans sa lettre adressée au Premier ministre en accusant réception au nom du Président de la République, de la copie de lettre référencée CAB/PM/CJDHC/PPM/2019/0918 du 23 mai 2019.

Nonobstant les différentes lettres de la Présidence de la République, Marcel Ilunga, ministre a.i de l'ESU, refuse de réhabiliter Mme Wivine Yenga comme Secrétaire Générale de l'ESU.

Cependant, l'on fustige dans les couloirs de l'administration le comportement peu commode de Marcel Ilunga vis-à-vis de la plus haute hiérarchie de la République démocratique du Congo qui lui avait demandé de rapporter la suspension du Secrétaire général de l'ESU puisque n'ayant pas requis l'autorisation préalable du Président de la République, conformément à l'esprit et à la lettre du communiqué officiel du 25 janvier 2019 interdisant tous recrutement et mouvement du personnel de l'administration de la République.