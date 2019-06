Congo-Brazzaville: Comifac - Un plan d'affaires en cours d'élaboration

Pour être à mesure de couvrir la totalité de ses charges de fonctionnement, la Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac) a opté pour l'élaboration d'une stratégie afin de s'autofinancer.

« Des études antérieures ont permis de constater que même s'il arrivait que tous les Etats s'acquittent de leurs cotisations annuelles, la Comifac n'arriverait pas toujours à couvrir la totalité de ses charges de fonctionnement. Ceci impose la recherche et la mise en œuvre des options de financement durable », a indiqué le directeur du Programme Giz, Nkolo Martial, le 4 juin à Brazzaville, à l'ouverture du neuvième atelier sous- régional de concertation des coordonnateurs nationaux (CNC) de la Comifac.

Ce dernier a, en outre, réaffirmé le soutien de la coopération allemande Giz à poursuivre ses engagements pour une meilleure gestion durable des forêts du Bassin du Congo. Martial Nkolo estime que les CNC joueront un rôle déterminant dans la mise en œuvre de ce plan d'affaires. Afin de garantir une application cohérente et structurée des actions en vue, un plan d'opérations de convergences révisé est aussi en cours d'élaboration.

Ayant pour but de passer en revue les missions des CNC afin d'améliorer leurs performances, les travaux de cet atelier portent, entre autres, sur l'évaluation et la révision de la lettre de mission des CNC, leur état d'avancement de structuration dans chaque pays, des activités des groupes de travail thématiques ainsi que des initiatives développées au niveau sous- régional.

« En dépit des efforts consentis, avec l'appui des partenaires pour faire des CNC des entités performantes, il n'en demeure pas moins que de nombreux défis demeurent », a déclaré le secrétaire exécutif de la Comifac, Raymond Ndombangoye , avant de relever qu'il s'agit de placer les CNC au cœur du processus Comifac au niveau national, d'approfondir la réflexion sur les stratégies visant à renforcer leurs capacités organisationnelles, structurelles et techniques.

La Comifac se situe dorénavant, d'après le directeur du Programme Giz, dans un environnement concurrentiel qui se complexifie de plus en plus. « Pour s'en sortir, il faudra faire preuve de plus de stratégie et d'efficacité », a-t-il laissé entendre. Il est, en effet, question de changer de règles dans la coordination et le suivi des initiatives nationales et sous- régionales relatives à la gestion durable des forêts.

Présidant les travaux au nom de la ministre de l'Economie forestière, Christophe Bienvenu Babela, conseiller juridique, a précisé que cet atelier s'inscrivait dans le cadre de l'amélioration des capacités et performances des CNC, dans la mise en œuvre de leur lettre de mission conforme aux agendas nationaux, régionaux et internationaux, dans le secteur des forêts et de l'environnement.

En ce qui concerne la mise en œuvre de la gestion durable, le Congo consent, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, de grands efforts en matière d'aménagement. Sur une superficie totale de 11,6 millions des concessions forestières prévue, une superficie de 6 227 724 ha est déjà aménagée. Seize aires protégées sont créées pour une superficie de 3 991 418 ha, soit 11,7% du territoire.

Rappelons que c'est depuis 2011 que le secrétariat exécutif de la Comifac et les CNC se réunissent chaque année, à travers des ateliers de concertation, pour renforcer l'ancrage autour de leurs missions communes relatives à la coordination, au suivi de la mise en œuvre du plan de convergence. Ces rencontres sont également des opportunités d'échange et de réflexion pour renforcer la collaboration en vue d'une synchronisation d'efforts pour mieux affronter les défis auxquels ils sont confrontés.