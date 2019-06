Congo-Brazzaville: Fête nationale de l'Italie - Stefano De Leo salue l'amitié et le partenariat sûrs entre son pays et le Congo

L'ambassade d'Italie à Brazzaville a célébré l'événement, le 3 juin, dans un hôtel de la place, en présence du ministre congolais de l'Intérieur et de la décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou. Une occasion pour l'ambassadeur de revenir sur les récentes élections européennes et surtout d'évoquer l'amitié italo-congolaise.

La célébration de la fête nationale de l'Italie, a indiqué l'ambassadeur, est un fait très important pour réfléchir sur l'importance historique d'une date qui représente le moment où le peuple de ce pays a atteint l'objectif de la démocratie. C'est aussi, a-t-il ajouté, le point de départ d'une aventure constitutionnelle et républicaine ayant conduit son pays à être parmi les six membres fondateurs de l'Union européenne (UE) avec la signature du traité de Rome, le 25 mars 1957 ( Allemagne, Belgique, France, Luxembourg et Pays-Bas) qui, jusqu'à présent, permet le partage des défis, des responsabilités et aussi des opportunités que procure ce parcours.

Les récentes élections européennes, a-t-il poursuivi, ont confirmé la volonté de la grande majorité des Européens de partager une maison commune, indiquant que l'UE a contribué à la paix et à la stabilité des États membres. « Nous nous efforcerons d'adopter les mesures nécessaires qui rendront les fondations de cette maison commune encore plus stables et qui permettront de relever plus efficacement les défis. Nous, Européens, devrions parfois écouter un peu plus les Africains et leur sagesse. Pour rendre un peu plus clair l'idée de la vision européenne », a estimé Stefano De Leo. Il a argumenté cette idée par un proverbe africain, à savoir « Tout seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin ».

Comme tous les pays membres de l'UE, l'Italie considère l'Afrique avec un intérêt stratégique. Les Italiens partagent le projet présenté par le président de la Commission en septembre 2018, dans lequel il est évoqué un nouveau partenariat avec l'Afrique, un partenariat d'égal à égal dans le même esprit de ce qui a été, il y a plus de cent ans, avec le précurseur de cette vision qui a consacré sa vie à cette aventure de respect mutuel et de collaboration. « Je parle de Pierre Savorgnan de Brazza, d'origine italienne et naturalisé Français et nous sommes fiers que la capitale de la République du Congo porte son nom », a affirmé le diplomate italien.

Quarante-huit entreprises italiennes exercent au Congo

Dans son allocution, le diplomate italien a déclaré que l'amitié qui existe entre l'Italie et le Congo est fondée sur une solide histoire de respect, de dialogue et de solidarité. « Nous sommes des partenaires sûrs avec une volonté de renforcer encore plus nos liens », a-t-il assuré.

Au niveau bilatéral, l'ambassadeur a mentionné la présence de quarante-huit entreprises enregistrées au Congo, notamment ENI qui a célébré son cinquantième anniversaire d'activité dans ce pays, qui est le deuxième partenaire dans la production des hydrocarbures et le premier dans le secteur du gaz. Les perspectives de porter la Centrale électrique du Congo à atteindre le record des 1000 MW sont sur le point d'être réalisées, grâce à ENI qui produit 70% des besoins en énergie pour l'accès à l'électricité, a dit Stefano De Leo. L'activité d'ENI au Congo comprend également des interventions axées sur la santé, l'agriculture, l'accès à l'eau et à l'éducation auxquelles s'ajoutent des activités de formation et de création de compétences. Les entreprises italiennes sont aussi engagées dans le secteur des grands travaux, dans la transformation du bois et autres.

L'Italie est historiquement engagée à promouvoir la paix et la sécurité en Afrique en collaboration avec la République du Congo, a fait savoir son ambassadeur. Avec la ratification le 29 mai dernier par le parlement italien de l'accord bilatéral en matière de coopération technique dans le domaine de la défense, qui avait été signé à Rome en juin 2017, l'Italie et le Congo se sont donné un cadre réglementaire pour renforcer la coopération entre eux, ce qui permettra de renforcer également la paix et la sécurité régionale et internationale, a-t-il signifié. En tant que pays membre de l'UE, l'Italie soutient les projets de cette communauté au Congo dans les secteurs du développement local, de l'économie et du commerce, dans la gouvernance et la justice, dans l'environnement et les secteurs sociaux ainsi que dans la santé. L'Italie, selon Stefano De Leo, est à côté des organisations internationales et du système des Nations unies pour la réalisation au Congo des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030.

Des signes de reprise prometteurs pour l'économie congolaise

S'agissant de la grave crise que traverse le Congo, le diplomate italien a indiqué que des signes de reprise apparaissent. C'est le cas de l'accord avec la Chine sur la restructuration de la dette, l'espoir d'un accord avec le Fonds monétaire international pour entamer les réformes nécessaires, assurer la bonne gouvernance, soutenir la lutte contre les antivaleurs et donner plus de transparence aux comptes publics. Il a cité le proverbe africain qui stipule qu' « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Pour l'ambassadeur d'Italie, il est nécessaire que tous les acteurs, le gouvernement congolais, sa société civile, ses partenaires bilatéraux et multilatéraux fassent partie de ce village commun et inclusif. L'Italie sera là. Il est particulièrement important de travailler ensemble pour améliorer le climat d'investissement des entreprises internationales afin de créer des emplois et de stimuler la croissance économique, a admis Stefano De Leo. Il a profité également de l'occasion pour rendre hommage aux acteurs italiens religieux et laïcs qui apportent leur solidarité aux couches les plus vulnérables de la société congolaise.

Evoquant le volet culturel, l'ambassadeur d'Italie s'est dit heureux d'aborder ce sujet très important pour rapprocher les cultures des deux pays et valoriser l'étroite collaboration et les relations très proches entre l'Italie et le Congo. Pour preuve, la semaine dernière, l'ambassade d'Italie a organisé, avec la collaboration de l'Institut français du Congo (IFC), la semaine du cinéma italien. Le 4 juin, un concert de musique italienne s'est tenu également à l'IFC. D'autres initiatives culturelles et de la gastronomie seront également programmées au courant de l'année, a promis Stefano De Leo.