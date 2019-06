Congo-Brazzaville: Coupe du Congo de football féminin - DCMP/Bikira bat JSK en première rencontre des demi-finales

Quatre clubs disputent les demi-finales de la onzième édition de la compétition, notamment DCMP/Bikira, Jeunesse sportive de Kolwezi, OCL City et Espoir de Bandal. Et DCMP/Bikira a bien démarré cette étape après sa victoire sur Jeunesse sportive de Kolwezi.

Les demi-finales ont débuté le 3 juin, au stade Tata Raphaël de Kinshasa, avec deux rencontres. En premier lieu, l'équipe de Daring Club Motema Pembe (DCMP)/Bikira a dominé celle de la Jeunesse sportive de Kolwezi (JSK) par cinq buts à trois. En second lieu, OCL City et la formation d'Espoir de Bandal ont fait jeu égal de trois buts partout. Deux autres matchs de cette étape de la compétition sont prévues pour le 5 juin, notamment l'opposition entre DCMP/Bikira et Espoir de Bandal, d'une part, et la confrontation entre OCL City et JSK, d'autre part. Le 7 juin, Espoir de Bandal fera face à la JSK, DCMP/Bikira affrontera OCL City.

Notons que ces demi-finales qui marquent le troisième tour de la compétition sont organisées en formule championnat, c'est-à-dire en aller et retour. Les deux premiers clubs se retrouveront en finale, le 9 juin, au stade des Martyrs. Le troisième et le quatrième joueront la petite finale.

Rappelons que lors de la troisième journée du premier tour, Bilenge/Kinshasa avait été battu, le 1er juin, par la JSK de la province du Lualaba. Promo sport du Kongo central avait perdu sur un score fleuve face à Espoir de Bandal par un but à onze. Bafana Bafana de Lubumbashi avait été dominé par Promesse stars de Kinshasa par un but à deux. Et OCL City de Lubumbashi s'était imposé face à DCMP/Bikira par deux buts à un.

Au classement du groupe A après trois journées, JSK était premier avec neuf points et un goal average de +17, devant Espoir de Bandal qui a totalisé six points et un goal average de +8. Bilenge de Kinshasa se retrouvait à la troisième place avec trois points et un goal average de +9, et Promo sport du Kongo central n'avait engrangé le moindre point, ayant encaissé un total de trente-quatre buts en trois sorties.

Dans le groupe B, DCMP/Bikira terminait premier avec six points et un goal average de +5, devançant OCL City (six points et un goal average de +1), Promesse stars (six points) et en dernière position Bafana Bafana (zéro point). Les deux premiers clubs de chacun des deux groupes se sont donc qualifiés pour les demi-finales. A la fin du premier tour, la joueuse Samb Tshimwang de JSK a été meilleure buteuse avec six réalisations, devant Apande Aselem d'OCL City (cinq buts) et Liwala Maboto d'Espoir (quatre buts).

Notons que la onzième édition de la Coupe du Congo de football féminin est organisée par la Commission nationale de football de la catégorie.