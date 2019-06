Congo-Brazzaville: Septième ART - "Mbudah - La source des chimpanzés" en projection à l'IFC

Le documentaire sera sur grand écran à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, ce 5 juin, à Brazzaville.

"Mbudah" est un film qui a été tourné en Ituri, en République démocratique du Congo (RDC), en 2017, écrit et réalisé par la photojournaliste Caroline Thirion, auquel a participé Anne Laudisoit en tant qu'actrice mais qui a joué un rôle important dans la conception du projet.

Ce documentaire, explique cette dernière, parle de la découverte d'une région avec sa population locale, des étudiants de l'université de Kisangani, ainsi que la quête de la biodiversité et en particulier le lead. Il s'agit, en effet, d'essayer de trouver une population des chimpanzés que les villageois connaissent et rapportent mais qu'ils n'ont pas encore vus.

L'histoire du film n'est pas facile, ajoute Anne Laudisoit, indiquant qu'il a été tourné avec leurs moyens propres. En effet, elles ont manifesté l'envie de documenter cette zone et de la désenclaver. Cela a pris deux ans entre le tournage et la fin. Dans tout cela, le but visé était aussi de documenter d'autres régions qui méritent aussi d'être connues. Toutefois, Anne Laudisoit rend hommage à la population locale grâce à laquelle rien ne serait possible.

Biologiste, Anne Laudisoit travaille sur l'épidémiologie et étudie les maladies transmises des animaux aux hommes, en particulier. Elle est aussi spécialiste de la peste bubonique et a travaillé également sur le virus de Monguiposte. Etre primatologue n'a jamais été du tout son métier au départ. Mais chemin faisant, la vie a fait qu'un jour, elle se trouve dans une vallée en Ituri en train de travailler dans la capture des moucherons. C'est à ce moment qu'elle a vu une forêt et demandé à son guide ce qui s'y trouvait. Informée que cette forêt regorgeait à l'époque des chimpanzés, cela lui a donné envie de l'explorer. Et c'est ainsi qu'est née cette aventure en elle.

Anne Laudisoit invite le public à venir si nombreux découvrir le monde des chimpanzés.

Notons que ce film a été présenté pour la première fois dans le cadre du festival Nature de Namur, en Belgique. C'était un hors compétition ; un grand challenge.