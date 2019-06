Afrique Centrale: V.Club et DCMP invités à la Cecafa Cup

Les deux clubs de Kinshasa ont répondu favorablement à l'invitation de participer au tournoi qui se déroulera, le mois prochain, au Rwanda.

L'AS V.Club et le Daring Club Motema Pembe (DCMP) prendront part à la compétition de la Counciel of eastern and central Africa football associations (Cecafa), prévue du 7 au 21 juillet à Kigali et Rubavu, au Rwanda. "Nous avons reçu la confirmation de Zesco, AS Vita et Motema Pembe qui souhaitent participer au tournoi. Ce sont des équipes fortes et leur présence offrira à nos clubs une plate-forme pour se préparer aux compétitions de la CAF de la saison prochaine", a déclaré Nicholas Musonye, le secrétaire général de la Cecafa. Les Dauphins noirs de Kinshasa vont particper pour la deuxième fois à ce tournoi après y avoir pris part en 2012. Le DCMP, pour sa part, y sera pour la première fois.

Rappelons que les deux clubs ont obtenu leur sauf-conduit pour participer aux deux compétitions africaines interclubs. Ayant terminé deuxième du championnat national, V.Club (conduit par l'entraîneur Florent Ibenge) disputera la Ligue des champions d'Afrique 2020. Troisième au terme du championnat de la Ligue nationale de football, DCMP (coaché en fin de saison par Otis Ngoma après le départ de l'entraîneur italien Andrea Agostinelli) s'oriente pour la troisième fois consécutive à la Coupe de la Confédération. Leur participation prochaine à la Cecafa Cup entre d'ores et déjà dans l'optique de la préparation à ces deux compétitions continentales

Outre le club zambien de Zesco Utd, les autres clubs invités à cette édition 2019 de la Cecafa Cup sont Azam FC (Tanzanie), tenant du titre, Simba SC (Tanzanie), Kampala City Council FC (Oganda), Gor Mahia (Kenya), Eagles (Burundi), Rayon Sport (Rwanda), APR (Rwanda), Mukura (Rwanda), en plus des représentants de la Somalie, de l'Erythrée, de Djibouti, de l'Ethiopie, du Soudan et du Soudan du Sud dont les noms ne sont pas encore connus.

La compétition réunit les clubs des pays de l'Afrique de l'est, à savoir le Kenya, le Rwanda, le Burundi, le Djibouti, l'Érythrée, le Soudan, la Somalie, le Sud-Soudan, l'Éthiopie, l'Ouganda, la Tanzanie ainsi que le Zanzibar. Mais pour lui donner plus de couleurs, il est fait aussi appel à certains grands clubs du continent, même si leurs pays ne sont pas concernés. C'est le cas de V.Club et DCMP de la RDC, pays d'Afrique centrale, et de Zesco Utd de la Zambie, pays de l'Afrique australe. Et pour cette édition 2019, l'organisateur a réservé une cagnotte de trente mille dollars américains, fait-on savoir.