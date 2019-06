Congo-Kinshasa: Obsèques d'Etienne Tshisekedi - Des spéculations sur l'absence de Martin Fayulu

« On n'invite pas les gens au deuil dans la culture africaine », a indiqué Lucien Lundula, le coordonnateur des funérailles, au cours d'un point de presse le 4 juin, en réponse à une déclaration du leader de Lamuka se plaignant de n'avoir pas été invité.

Pourquoi les leaders de l'opposition parmi les plus en vue n'étaient pas présents au stade des Martyrs lors des obsèques de feu Etienne Tshisekedi ? Une question qui taraude bien d'esprits et que le comité d'organisation a tenu à clarifier, une fois pour toutes, le 4 juin, au cours d'un point de presse. Le comité d'organisation a rejeté d'un revers de main tout ce qui est raconté autour des absences, notamment celle du principal opposant, Martin Fayulu, aux funérailles de Félix Tshisekedi avec lequel il a eu, par ailleurs, à développer quelques affinités. Par la voix de son président, le comité a confirmé que des invitations avaient été lancées aux cinq cents députés qui composent l'hémicycle du Palais du peuple.

Dans son entendement, Martin Fayulu en tant que député devrait avoir eu son invitation et de la sorte, rien de l'empêchait de venir au stade. Il n'y avait donc pas, à entendre le président du comité d'organisation, des invitations spéciales à livrer à une catégorie de citoyens. Une façon de contredire le leader de Lamuka qui a indiqué à la presse n'avoir pas été invité, lui qui a préféré ne pas siéger au parlement parce qu'il se considère toujours comme président de la République réellement élu. En effet, Martin Fayulu a refusé de siéger à l'Assemblée nationale bien que son mandat ait été validé, laissant son siège à sa suppléante. Or, d'après son entourage, il n'a pas fait le déplacement du stade des Martyrs officiellement pour des raisons « sécuritaires et protocolaires ».

Mettant un bémol à une approche qu'il considère comme contraire aux us et coutumes bantous, le coordonnateur des obsèques, Lucien Lundula, a trouvé malsain d'inviter des personnalités à un deuil. « On n'invite pas les gens au deuil dans la culture africaine », a-t-il indiqué, se réjouissant du bon déroulement des obsèques.

Si dans l'opinion il se susurre que les leaders de l'opposition n'ont pas été invités, il n'en demeure pas moins vrai que plusieurs acteurs politiques de cette obédience ont été aperçus dans les tribunes, à l'instar d'Albert Fabrice Puela et de tant d'autres.