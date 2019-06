Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le comité de crise de l'UMP en campagne d'explication à Pointe-Noire et au Kouilou

Le président de la structure et député de la circonscription unique de Yaya, dans le Niari, Jean Valère Mbani, s'est entretenu avec la base du parti dans les deux départements, le week-end dernier, prélude à la tenue du conseil national extraordinaire de cette formation politique.

Jean Valère Mbani et sa délégation sont descendus à la base pour expliquer les causes de la crise qui sévit présentement au sein de l'Union pour un mouvement populaire (UMP) et qui ont conduit à l'exclusion du président Digne Elvis Tsalissan Okombi. Président du comité de crise, le député de Yaya a fait part à l'auditoire de quelques griefs qui pèsent sur l'ancien président, notamment son mépris des textes qui régissent le parti, sa conduite dangereuse du parti, l'absence du débat démocratique, la mauvaise gestion des finances, le manque de respect à l'égard du pouvoir en place, le rapprochement de ce dernier avec les partis de l'opposition, etc.

« Notre ancien président national, celui-là même qui a été radié, Digne Elvis Tsalissan Okombi, a voulu entraîner le parti dans une position suicidaire. Ce dernier prenait des décisions sans associer les autres membres du parti, foulant ainsi aux pieds les statuts et le règlement intérieur du parti, notamment en son article 19 qui stipule que nul ne peut engager le parti sans en avoir eu mandat. Ainsi, une seule personne ne peut jamais être la cause de la débâcle d'un parti. Si une seule personne pense que la seule façon de concevoir le monde est celle de dire qu'il existe et les autres n'existent pas, alors ce dernier aura son monde à lui seul », a-t-il signifié.

Auparavant, dans son mot de bienvenu, Claude Yiranga, président fédéral de l'UMP à Pointe-Noire, a relevé que ce n'est donc pas dans la rue ni à travers les réseaux sociaux, encore moins dans les médias que les problèmes du parti sont censés être réglés, mais au sein des institutions du parti. Ainsi, a-t-il estimé, la profonde introspection qui s'opère aujourd'hui interpelle au plus haut niveau les membres de l'UMP et projette le parti vers les défis majeurs auxquels ses membres doivent faire face.

«Nous attendons avec impatience la tenue du conseil national extraordinaire de l'UMP afin de mettre fin à ce spectacle qui n'honore pas le parti. Cet événement n'est pas seulement symbolique mais aussi historique dans la mesure où il constitue le fer de lance qui projette le parti sur les sentiers du conseil national extraordinaire », a-t-il fait savoir. Au cours de ces retrouvailles, une cotisation spéciale a été lancée en vue des préparatifs du conseil national extraordinaire de ce parti.

Pour sa part, le coordonnateur des partis du centre au Kouilou et à Pointe-Noire, Vivien Tchibota, a pris acte de ces retrouvailles des militants de l'UMP de ces deux départements. Rappelons que dans une déclaration rendue publique le 7 mai dernier, à Brazzaville, par le vice-président, chargé des relations avec la diaspora, Patrice Bienvenu Zekakany, les membres des instances dirigeantes de l'UMP avaient décidé l'exclusion pure et simple de leur président, Digne Elvis Tsalissan Okombi.