Congo-Brazzaville: Coupe du Congo 2019 - Le tour préliminaire démarre ce week-end

Les rencontres regrouperont, du 8 au 11 juin, soixante-dix équipes venues de tous les départements du pays, et seront disputées dans divers stades.

Pour le compte du département de Brazzaville, plusieurs matchs sont prévus au stade Alphonse-Massamba-Debat. En effet, Mankoundia FC ouvrira les hostilités, le 8 juin à 8h 30, face à l'Ajax de Ouenzé. Après cette rencontre, AS Tsiemba affrontera ASK tandis qu'AS Mik II sera aux prises à Saint Michel de Ouénzé. Cette première journée sera bouclée par la rencontre AS Penarol-AS Vegas.

Quatre rencontres seront disputées le 9 juin dans les mêmes installations où JS Ekoundza jouera contre BNG. CMBS, AS Elbo et Ngouanou Sport vont respectivement défier Etoile de Talas, RCO ainsi que FC Flamengo. Le 10 juin, JSP sera face à Yaba sport et Real Impact affrontera Aigle sport. Concernant Brazzaville, ce tour préliminaire prendra fin le 11 juin, toujours au stade Alphonse-Massamba-Débat, avec les oppositions Red Star-Olympic Club de Brazzaville puis Racine- AS Tsiemba(Ligue).

Dans le département de Pointe-Noire, les matchs qui opposeront EF Total à SC Sersy et Inter à l'As Vaudou, le 8 juin au Complexe sportif, marqueront le début de cette compétition dans cette localité. Le jour d'après, le Club des jeunes affrontera United Club à 14h, avant la rencontre FC Ecole Mourinho- Ask Pnfa. TP Mokanda jouera contre Beni Sport et FC Tchimagni affrontera FC Pèlerin, le 10 juin, toujours au Complexe sportif. Le lendemain, le public sportif ponténégrin assistera au match Fleur de Ciel- FC Nathalys avant la rencontre Munisport-Olympic de Voungou.

Dans le Niari, seuls les clubs de Dolisie sont retenus. AS cheminots matchera Interclub de la localité, le 8 juin, au stade de Dolisie. Asia Sport sera face à FC Olympic et As Gerain affrontera Jeunes fauves, le 9 juin, dans le même stade.

Les rencontres du département de la Bouenza se dérouleront le même jour au stade de Madingou. Ainsi, JSK sera face à FC Corneil, le 9 juin à 14h, et Saint Michel de Madingou s'opposera à JSM, à 16h. Dans la Lékoumou, FC Lumière de Mayéyé jouera contre Carpillon de Sibiti, le 9 juin, au stade de cette localité. Le match qui mettra aux prises Pool1 à Pool2, le même jour, déterminera le représentant du département du Pool.

Dans les Plateaux, Cara de Djambala sera face à l'Etoile d'or d'Ongoni, le 9 juin à 14h, avant le match Etoile de Djambala-TP Mystère de Gamboma, au stade Djambala, où auront lieu les deux matchs. Dans la Cuvette, Real d'Owando affrontera JS'Ollombo, le 9 juin, à Owando.

Dans la Cuvette ouest, Olympic d'Ewo défiera Arsenal d'Etoumbi, dimanche prochain. Dans la Sangha, Cara de Ouesso va jouer contre FC Océan, à 14h, au stade de Ouesso avant le match Etoile de Ouesso-Olympic de Pokola, le 9 juin. Dans la Likouala, FC Leader d'Impfondo sera face à Etoile d'Enyellé.