Congo-Kinshasa: Signes de cogestion﻿

Dans la vie, surtout en politique, il y a des signes qui ne trompent pas. Les récentes nominations à la Gécamines et la SNCC (Société nationale des chemins de fer au Congo) ouvrent la voie au partage de responsabilités entre le Front commun pour le Congo (FCC) et le Cap pour le changement (CACH).

Pour une preuve, en voilà encore une : Tshisekedi a nommé ses gens et Kabila a glissé les siens. En des termes simples, ce sont les premiers signes d'une cogestion qui porteront encore et toujours la marque de Joseph Kabila, dont le système et les méthodes ont la peau dure. Ceci augure les préludes de la future équipe gouvernementale.

De ces nominations, soulevons tout de même une question de fond : peut-on être à la fois diable au paradis et saint en enfer ? Sinon, comment, par exemple, le président de la République qui aurait refusé, selon des sources concordantes, la nomination d'Albert Yuma comme Premier ministre, peut-il reconduire la même personnalité, avec les mêmes tares, à la direction de la prestigieuse Gécamines ? C'est simplement absurde et incompréhensible.

On ne peut pas faire du neuf avec du vieux. De deux choses, l'une : ou on veut réellement marquer la rupture ou on opte carrément de pérenniser la continuité. Avec ses travers et ses revers. Un comporte- ment qui consiste à vouloir quelque chose et son contraire à la fois, c'est de la pure tromperie vis-à-vis du peuple. Une politique de l'Autruche qui ne profite pas du tout à la nation congolaise, sauf peut-être aux bonzes du tandem FCC-CACH que le sort lie désormais par un accord aux contours flous et obscurs.

En un mot comme en mille, le président Tshisekedi n'a pas encore les mains libres pour faire valoir les moyens de sa politique. L'ombre de Kabila plane encore sur les parvis du Palais de la nation et sa mainmise constitue une véritable pesanteur au décollage du régime Tshisekedi. Et, les conséquences d'une telle cogestion sont fâcheuses : le pays avance d'un pas et recule de deux.