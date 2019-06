Gabon: KOULA-MOUTOU - Notre Dame de la Salette a 70 ans

La messe solennelle du Jubilé de Platine des 70 ans de l'église Notre Dame de la Salette a été célébrée le 02 juin 2019 dernier à Koula-Moutou par Jean Patrick Iba BA, évêque de Franceville. Un bref aperçu historique a été dressé par Mgr Alexandre Loemba, Vicaire général du Diocèse de Franceville et curé de la Paroisse Notre-Dame de la Salette de Koula-Moutou.

Plusieurs personnalités politico-administratives ont honoré le rendez-vous dominical pour rendre gloire à Dieu. Louanges et adorations dirigées par la chorale Notre Dame de la Salette ont meublé cette rencontre eucharistique.

Bercée par les louanges et adorations de la Chorale, la communauté catholique de Koula-Moutou a célébré le jubilé de platine des 70 ans de l'église Notre Dame de la Salette. C'était le dimanche dernier en présence de nombreux fidèles venus pour la circonstance. Le célébrant de cette eucharistie anniversaire, Jean Patrick Iba BA, évêque de Franceville a exhorté chacun à l'Amour du prochain.

Le jubilé de platine de la fondation de la mission de Koula-Moutou, nous explique Mgr Alexandre Loemba, Vicaire général du Diocèse de Franceville et curé de la Paroisse Notre-Dame de la Salette, « est une action grâce à Dieu pour le don de la rencontre avec son Fils et pour ses valeureux missionnaires spiritains qui ont rendu effective cette communion ».

Présent à cet évènement eucharistique, Blaise Louembé a, comme bien d'autres personnalités politico-administratives, apprécié la célébration à sa juste valeur. Il affirme d'ailleurs que « Pacome Moubelet Boubeya, Marie Rosine Itsana, Nina Abouna, Marie Françoise Dikoumba, moi Blaise Louembé et bien d'autres, avons tous laissé nos égos et responsabilités politiques et administratives de côté pour apprécier et partager l'égrégore né de l'anamnèse et de la doxologie. Nous nous sommes allègrement laissés emporter par les mélodies distillées par la Chorale Notre Dame de la Salette étonnamment rajeunie (22 ans pour le plus âgé ». Et de conclure "Merci Seigneur pour avoir répandu sur nous ton Esprit Saint".

Faisant le rappel historique de Notre Dame de la Salette, le Curé de la Paroisse a expliqué aux fidèles qu'il a fallu attendre la fin de la guerre, et c'est en 1948 que Mgr Jean Jérôme Adam, alors Vicaire Apostolique de Libreville, donne le feu vert au révérend père Gaston Pouchet de fonder la mission de Koula-Moutou. Le Père Pouchet, responsable de la fondation de cette mission, est secondé par le Père Utz qui arrivera le premier sur les lieux le 7 octobre 1948 pour préparer le terrain. Le Père Pouchet, en séjour en France en 1948 fait la collecte pour le lancement de la mission de Koula-Moutou. Et le 7 août 1949 il arrive à Koula-Moutou pour poser les bases de cette nouvelle fondation qui connaîtra un essor glorieux.

Aux lendemains de son arrivée le 7 août 1949,poursuivra le curé, "le père Pouchet avec le père Utz se lancent dans le travail de fondation. Aujourd'hui, le passage de ces missionnaires plusieurs décennies après, il est bon de reconnaître l'œuvre entamée il y a 70 ans par ces hommes religieux venus de l'autre côté de la mer (la France) pour nous mettre en relation avec le Seigneur Jésus".