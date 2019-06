Angola: Sonangol va aliéner 72 sociétés du groupe

Luanda — Soixante-douze filiales du groupe Sonangol seront vendues prochainement dans le cadre du processus de restructuration en cours de l'entreprise, a annoncé mardi à Luanda le président de la société nationale des hydrocarbures, Sebastião Pai Querido.

Selon le responsable, en raison de la nature spécifique de certaines sociétés, Sonangol conduira le processus d'aliénation, en tenant toujours compte des critères et principes approuvés par la structure de l'État qui coordonne cette activité.

La vente de ces sociétés du groupe Sonangol s'inscrit dans un processus gouvernemental plus global, qui vise à privatiser un grand nombre de sociétés à capital public, via la Bourse, initiative lancée par l'Institute de gestion des actifs et participation de l'Etat (IGAPE).

Sebastião Pai Querido a déclaré qu'il espérait qu'avec ce processus, les résultats financiers pourraient favoriser le renforcement de la situation financière de la société, afin d'empêcher Sonangol d'utiliser d'autres moyens pour disposer de fonds afin de mener l'activité.

Selon le président de Sonangol, qui intervenait lors de la conférence "Angola pétrole et gaz" ouverte par le président de la République d'Angola, João Lourenço, avec la séparation de la fonction de concessionnaire, la société a identifié et sélectionné les actifs faisant partie de l'activité principale de Sonangol.

L'aliénation s'inscrit dans le processus de régénération débuté en 2018, dans le cadre du programme de restructuration de Sonangol, dans le cadre de l'adaptation de l'organisation du secteur pétrolier.

Ce programme vise à rendre Sonangol plus compétitive et rentable, en se concentrant sur la chaîne de valeur (prospection et exploration pétrolière, et raffinage de pétrole), en respectant les normes internationales de qualité, de santé, de sécurité et d'environnement.