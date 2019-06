Congo-Kinshasa: Du 21 juin au 19 juillet - Tous en mode CAN, en mode Léopards avec Canal+

L'Égypte va accueillir, du 21 juin au 19 juillet 2019, à ses stades d'Alexandrie, de Caire, d'Ismaïlia et de Suez, la 32ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Total, Égypte 2019.

Étant diffuseur officiel de cette compétition, Canal+ RDC rassure qu'en plus des offres leur réservées, les abonnés vont bénéficier d'une couverture totale 100% de matches diffusés en exclusivité en HD avec les meilleurs des experts et journalistes de choc pour vivre en mieux cette fête du football africain.

«On a voulu faire quelque chose d'exceptionnel pour cette 32ème édition de la CAN qui, non seulement, se joue pour la première fois au mois de juin mais aussi dispose de 24 équipes au lieu de 16 comme d'habitude. Par rapport à cette édition, Canal+ veut offrir une promesse très claire pour ses abonnés, celle de leur dire qu'ils vont avoir 100% de la Coupe d'Afrique des Nations Total, Égypte 2019, soit 52 matches, à vivre en direct et en exclusivité en HD sur Canal+ Sport1, chaîne dédiée pour cette CAN. On va s'assurer que la cérémonie d'ouverture et celle de clôture respectivement prévues le 21 juin et le 19 juillet soient couvertes totalement avec plus de 150 heures de direct et en qualité HD », a rassuré Mme le directeur général de Canal+ RDC, Mireille Kabamba.

Accompagnement des Léopards

En ce qui concerne les 3 premières rencontres importantes pour la RDC (le 22 juin contre l'Ouganda ; le 26 juin contre Égypte ; et le 30 juin contre le Zimbabwe), Canal+ s'engage à accompagner l'équipe nationale en s'assurant d'une meilleure couverture de ces matches.

En termes de l'éditoriale, la filiale prévoit 3 émissions sur Canal+Sport1, à savoir «En route pour la CAN », «Jour de CAN » et «Soir de CAN ». La première émission consiste à présenter des forces en présence et des stars de la compétition, à travers notamment des reportages et des entretiens exclusifs à partir du 27 mai. La deuxième émission va décrypter, du 21 juin au 19 juillet à chaque journée des matches, des enjeux avant les matches et analyse des faits marquant à la mi-temps et à chaque fin de match. La troisième émission, diffusée tous les soirs de compétition en direct, est consacrée à des interviews exclusives et des réactions à chaud des joueurs et des entraîneurs.

Des spécialistes en football africain et des journalistes de choc

Canal+ a mis à la disposition de ses clients de meilleurs consultants, tous spécialistes du football africain. C'est le cas, notamment d'Habib Beye, Jean-Alain Boumsong, Fousseni Diawara, Philippe Doucet, José-Pierre Fanfan, Claude Le Roy, Samuel Lobé, Patrick Mboma. La chaîne Canal+ Sport1 va changer pendant quelque temps de la compétition et va s'appeler «Tous en mode CAN».

Une équipe choc de journalistes qui connaissent bien leur métier va assurer la couverture totale au plus près des joueurs, des entraîneurs, et de tous les acteurs, que ce soit sur le terrain ou dans les coulisses sur l'ensemble de plateformes Canal+, à l'antenne et sur les réseaux sociaux.

Allusion faite, notamment, à Charles Mbuya, Lilian Gatounes, Vincent Radureau, Malick Traoré.

Offre spéciale aux non-abonnés Canal+

À toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnés, Canal+ leur propose une offre spéciale de s'abonner à partir de 60 000 Fc le décodeur, y compris l'abonnement (à partir de la formule Évasion) et l'installation. Pour les abonnés qui sont dans le parc, la filiale leur assure que ses journalistes seront là pour leur présenter des analyses pertinentes, décrypter les enjeux des matches, et commenter de manière experte.

En termes d'accompagnement, Canal+ a aussi prévu des campagnes pour communiquer sur cette promotion de la CAN. La filiale compte pour ce faire communiquer également sur des panneaux et le digital à travers la radio, la télévision et sur sa page Facebook. Sans oublier tous ce qui est animation dans les boutiques.

D'ailleurs, tous les abonnés qui auront l'occasion de passer dans ces boutiques à ces moments-là, auront droit à des cadeaux, comme l'a assuré Mme le directeur général de Canal+RDC, Mireille.