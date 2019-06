Algérie: Production de plus de 2,3 millions qx de céréales prévue à Sidi Bel-Abbes

Sidi Bel-Abbes — Une production de plus de 2,3 millions de quintaux de différentes variétés de céréales est prévue dans la wilaya de Sidi Bel Abbès lors de la campagne moisson-battage lancée à la dernière semaine du ramadhan, a-t-on appris du directeur des services agricoles, Mohamed Benabderrahmane.

La campagne moisson-battage, lancée timidement à travers les dairas de Sidi Bel-Abbès et Sfisef, verra un rythme plus accéléré après l'Aid El Fitr.

Toutes les mesures nécessaires organisationnelles et techniques ont été prises de même que les moyens matériels et financiers pour assurer une mobilisation optimale de tous les intervenants sur le terrain, en tenant compte des problèmes et des obstacles rencontrés lors des campagnes précédentes et en recherchant des solutions pour le succès de la campagne moisson-battage actuelle.

Des réunions périodiques sont tenues pour le suivi et l'évaluation de la campagne moisson-battage, a-t-on indiqué signalant l'installation d'une commission de wilaya du suivi de la campagne mobilisant des moyens humains et matériels importants pour son succès.

Plus de 352 moissonneuses batteuses sont mobilisés à travers les surfaces emblavées de plus de 192.000 hectares.

Pour le stockage des récoltes, la capacité globale des quatre coopératives de céréales et légumes secs CCLS de la wilaya à l'instar de Sidi Bel-Abbès, Telagh, Lamtar et Mustapha Benbrahim dépasse les 1,8 million qx et il est prévu la collecte de 1,3 million qx au niveau de ces CCLS.