Algérie: Quatre contrebandiers arrêtés à Tamanrasset, In-Guezzam et Tindouf

Alger — Quatre contrebandiers ont été arrêtés et trois camions, deux véhicules tout-terrain, des outils de détonation et d'orpaillage, ainsi que (800) litres de carburants ont été saisis lundi à Tamanrasset, In-Guezzam et Tindouf par des éléments de l'Armée nationale populaire, indique mardi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, le 03 juin 2019, lors d'opérations distinctes à Tamanrasset, In-Guezzam/6eRM et Tindouf/3eRM, trois (03) contrebandiers et saisi trois (03) camions, deux (02) véhicules tout-terrain, des outils de détonation et d'orpaillage, (4,67) tonnes de denrées alimentaires, (130) sacs de mélange d'or brut et de pierres, ainsi que (800) litres de carburants, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, à Tamanrasset, un contrebandier et saisi (15000) unités de produits pharmaceutiques", précise la même source.

Par ailleurs, des Garde-côtes ont mis en échec, à El-Ghazaouet/2eRM, Annaba et El-Tarf/5eRM, des tentatives d'émigration clandestine de (74) personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que sept (07) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, ajoute le communiqué.