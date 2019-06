Algérie: Aïd El Fitr - Une délégation ministérielle partage en visite à Dar Errahma

Alger — Une délégation ministérielle a rendu, mardi matin, une visite aux enfants malades de l'hôpital Djilali Belkhenchir (Birtraria) d'El Biar, ainsi qu'aux pensionnaires du Centre d'hébergement d'urgence pour sans-abri de Dely Brahim à Alger, et ce, à l'occasion de la fête de l'Aïd el Fitr.

Composée de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed Miraoui, du wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda et des élus locaux, la délégation procédé à la distribution de cadeaux au profit des patients de l'hôpital et des pensionnaires parmi les personnes âgées sans attaches familiales et qui résident au centre de Dely Brahim, en vue de leur apporter la joie, dans une ambiance familiale conviviale qui reflète les formes de solidarité et de cohésion sociale en cette occasion religieuse.

Cette visite a permis de partager la joie de l'Aïd avec ces enfants malades, ainsi qu'avec ces catégories en situation difficile, dont la situation sociale ou l'état de santé les empêchent de fêter l'Aïd parmi les membres de leurs familles.

En marge de la cérémonie qui a été organisée au Centre d'hébergement d'urgence pour sans-abri, la ministre de la Solidarité et le ministre de la Santé ont salué l'ensemble des travailleurs en mode de travail posté, les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et l'ensemble des corps de sécurité.

Rappelant, pour sa part, la livraison récente de neuf (09) logements sociaux à des familles sans-abri qui résidaient dans des centres d'accueil d'urgence et des établissements d'accueil des personnes âgées et des enfants assistés à Alger, et ce dans le cadre de la prise en charge des préoccupations de cette catégorie fragile, le wali d'Alger a assuré que cette opération " se poursuivra et concernera d'autres familles" qui résident dans ces centres.