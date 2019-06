Sénégal: Casamance - L'arrêt des opérations de déminage inquiète les populations

- Le balantacounda invite les deux parties à un prompt accord

L'inquiétude grandit de plus en plus au sein des collectivités territoriales de la Casamance, suite à l'arrêt des opérations de déminage, depuis le 14 mai dernier. Ce travail de dépollution des terres infe

ctées d'engins explosifs était très attendu par les populations civiles afin de vaquer avec sérénité à leurs activités de développement essentiellement agricoles. L'urbanisation souffre aussi de cette pollution des terres. Des voix s'élèvent pour inviter les différentes parties à se retrouver autour de l'essentiel, pour assainir leurs terres.

C'est en effet le 27 février dernier que les opérations de déminage de la Casamance ont repris sous la conduite de l'ONG Humanité et Inclusion, la nouvelle appellation de Handicap International. L'opération consiste à dépolluer les terres des régions du Sud du Sénégal, infectées d'engins explosifs enfouis aussi bien par les éléments du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) que les Forces armées sénégalaises durant les années de braise du conflit indépendantiste en Casamance. Ces opérations de déminage qui ont démarré entre les secteurs de Bindaba et de Bafata, en zone de frontière, pour se poursuivre dans les terroirs des Singhère (Baïnounk et Joola) sont à l'arrêt depuis le 14 mai dernier, date à laquelle cinq démineurs avaient été enlevés, leurs matériels de déminage, téléphones portables et motos avaient été réquisitionnés, avant d'être relâchés peu après.

Aujourd'hui, dans les collectivités territoriales du Balantacounda, comme partout du reste en Casamance, l'inquiétude enfle au sujet de l'arrêt de ces opérations de déminage devant permettre la valorisation des terres assainies. Le président fondateur du mouvement Goudomp Debout appelle à un dialogue autour de la question. «Si on regarde les villages déplacés du fait du conflit et qui aujourd'hui reprennent le chemin du bercail, on ne peut pas rester insensible à cet arrêt du déminage. Il était vraiment grand temps que les populations en errance retrouvent leurs terres déjà assainies, afin de relancer leurs activités et reprendre gout à la vie. Il urge, au demeurant, que les différents acteurs s'y mettent pour que les deux parties conviennent d'un accord sur le déminage afin de poursuivre les opérations sur le terrain, au grand bonheur des populations», a déclaré Olivier Boucal. Et de poursuivre par un appel au chef de l'Etat Macky Sall: «nous invitons le chef de l'Etat, le président Macky Sall, à s'y investir pour que les vaillantes populations du Balantacounda et des régions du Sud en général puissent très rapidement retrouver la paix et la tranquillité, via le déminage qui va libérer leurs terres».

Du côté du Mouvement des forces démocratiques de Casamance, l'on explique ce refus du déminage par «la décision «unilatérale» du CNAMS (Centre national d'actions anti-mines) d'agir seul alors que l'enjeu du déminage touche les deux parties prenantes. Nous avons nos bases dans ces zones et l'armée prétexte ce déminage pour mieux se rapprocher de nos sites», ont-ils soutenu.

Pour sa part, Faly Keïta, le coordonnateur régional chargé de superviser les opérations de déminage et travaillant pour le compte de Humanité et Inclusion, déclare que «pourtant nos opérations n'ont rien de militaires, elles sont humanitaires». Rappelons enfin qu'un incident du genre entre éléments du MFDC et des démineurs avait eu lieu en 2013, avec à la clé la prise de 79 otages parmi les démineurs qui n'ont été relâchés qu'au bout de 79 jours de détention en zone de frontière.