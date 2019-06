Nigeria/Sénégal: Coupe du monde U20 -Le Sénégal écarte le Nigéria et file en quart de finale

Le Sénégal a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la coupe du monde de football U20, après sa victoire devant le Nigeria en 8es disputs hier, lundi 3 juin, à Lodz. en Pologne. Les Lionceaux ont souffert avant de s'imposer grâce aux buts d'Amadou Sagna et Ibrahima Niane. Le Sénégal connaitra son futur adversaire ce mardi à l'issue du match qui oppose le Japon à la Corée du Sud.

Le Sénégal a franchi le cap des 8es de finale de la Coupe du monde U20 en remportant le derby africain qui l'a opposé hier, lundi 3 juin au Nigeria. Les poulains de Youssoupha Dabo se sont imposés sur le score de 2 à 1. Une victoire construite dans la douleur après un duel âprement disputé. La bande à Dion Lopy, Ousseynou Cavin Diagne et Souleymane Aw ont en effet souffert avant d'arracher ce précieux succès qui leur permet de faire mieux que lors de leur derniére participation au Mondial où, ils s'étaient arrêtés au stade des 8es de finale.

D'entrée de jeu, les Juniors ont mis le pied sur l'accélérateur. Présents dans les duels, les Lionceaux assoient progressivement leur jeu et trouvent la faille à la 36e min suite à une belle action collective. Auteur d'un triplé contre Tahiti, lors de l'entrée en lice de l'équipe du Sénégal, c'est Amadou Sagna qui s'illustre encore en faisant parler sa technique et sa rapidité d'exécution. Suite à une contre attaque et une passe introduite par Cavin Diagne, l'attaquant sénégalais s'infiltre dans la défense et bat du plat du pied le portier nigérian (1-0). C'est son 4e but depuis le début de la compétition. Moins de dix minutes plus tard, l'attaquant Ibrahima Niane aggrave le score juste à la mi-temps après une belle action collective et un centre qui traverse la défense nigériane.

A la reprise, les Lionceaux subissent le jeu des Flying Stars . Dominateurs, les Nigérians parviennent à réduire l'écart sur un coup franc dévié par un défenseur sénégalais. Bousculés et en proie à la fatigue, les Lions souffrent mais ne rompent pas. Ils maintiennent leur avance jusqu'au coup du sifflet final.

Le Sénégal intègre le top 8 du Mondial et jouera leur match de quart de finale le 8 juin prochain. Ce sera contre le Japon ou la Corée du Sud qui vont s'affronter ce mardi pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du monde des moins de 20 ans.