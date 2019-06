Congo-Kinshasa: Lumumba-Kabila-Tshisekedi - Un appel à l'abandon de la politique du ventre !

guest column

A des temps différents et dans des circonstances analogues, Lumumba, Kabila et Tshisekedi ont su renoncer à leurs propres privilèges et intérêts immédiats pour se consacrer résolument à la lutte sans merci pour la libération du peuple congolais.

Chacun d'eux avait, à son tour, un doigt levé contre les laquais du colon, les traitres de la patrie ou les cupides dans la gouvernance. Pour une leçon apostrophante, c'en est vraiment une, en tout cas, pour l'actuelle classe politique congolaise qui, à la faveur de l'alternance du 24 janvier 2019, est à la veille de la composition d'un nouveau gouvernement que dirigera Sylvestre Ilunga Ilunkamba sous le prisme du consensus dégagé au sein de la coalition FCC-CACH dont Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi demeurent, du moins jusqu'ici, les principaux façonniers des joueurs, des jeux et des enjeux de l'heure.

Aujourd'hui, après les obsèques de l'ex-Premier Ministre Etienne Tshisekedi wa Mulumba, bien au-delà de l'aspect « deuil » et de tous ce que cela entraîne, d'émotionnel, de folklorique, de désorganisation, voire d'anarchique et de symbolique, dans notre culture actuelle, Jean-Pierre KambilaKankwende, cadre de la Coalition FCC-CACH, répond afin que ce qui vient de se passer en RD. Congo, en cette fin du mois de mai 2019, ne s'évapore pas dans le passage du temps, sans laisser une quelconque sagesse. Il revient, en effet, de l'étude des vies publiques de trois personnalités, à savoir, P. Lumumba, Laurent-Désiré Kabila et Etienne Tshisekedi, fait ressortir une caractéristique particulière, celle d'avoir su, à des moments décisifs de l'histoire, renoncer à des privilèges importants pour se consacrer à un combat plus significatif, celui de la lutte pour la libération de son peuple. Donc, "c'est en allant à la recherche, à l'exemple de ces aînés, de la force pour renoncer aux privilèges, que le monde politique congolais d'aujourd'hui trouvera son Grall et notre « Lola » à nous", conclut-il, dans son analyse reprise ci-dessous.

Lumumba, Kabila et Tshisekedi

La force de renoncer aux privilèges immédiats !

L'enterrement du Premier Ministre Etienne Tshisekedi a mobilisé de nombreux Congolais de tous les bords politiques du pays. De mémoire de kinois, seule la mise en terre de Laurent-Désiré Kabila avait eu droit à un tel engouement.

De l'UDPS au FCC, en passant par le Palu et bien d'autres organisations tant politiques que de la société civile, chacune a pris part, à sa manière, à ce deuil national. Plusieurs pays voisins ou amis, proches ou lointains ont également tenu à être présents à cette manifestation.

Au-delà de l'aspect « deuil » et de tous ce que cela entraîne, d'émotionnel, de folklorique, de désorganisation, voire d'anarchique et de symbolique, dans notre culture actuelle, quelle signification donner au phénomène ? Comment comprendre cet engouement ? Quelle leçon symbolique en tirer ? Quel message les Congolais ont-ils voulu se donner à eux-mêmes, à leurs élites et pourquoi pas aux étrangers ?

Voilà quelques questions auxquelles nous devrions répondre afin que ce qui vient de se passer chez nous en cette fin du mois de mai 2019, ne s'évapore pas dans le passage du temps, sans nous laisser une quelconque sagesse.

Dans cette commémoration quasi unanime, il faut d'abord voir l'expression et la confirmation de l'unité nationale. Une fois de plus, les Congolais dans leur crainte justifiée de voir la nation se disloquer, ont adressé un message limpide à ceux qui doutent encore de la solidité du lien national dans ce vaste territoire. C'est en ce sens qu'il faut comprendre le grand nombre de drapeaux que nos compatriotes n'ont cessé d'exhiber avec fierté à la fin de la semaine passée.

Les philosophes, sociologues, historiens, politologues et autres connaisseurs savent qu'une nation existe et se consolide notamment à travers des références communes, des figures emblématiques.

Depuis 1961, Patrice Lumumba est pour nous une référence incontestable, Laurent Désiré Kabila l'a rejoint, en 2001, dans ce Panthéon symbolique, où logeaient déjà Nkimpa Vita et Simon Kimbangu.

Maintenant il s'agit de s'interroger sur les conditions de l'accession à cette dignité particulière. Il va sans dire qu'une seule et unique qualité ne saurait expliquer à elle seule un tel exploit.

Cependant, l'étude, des vies publiques de trois personnalités évoquées dans ce texte, à savoir, P. Lumumba, Laurent-Désiré Kabila et Etienne Tshisekedi, fait ressortir une caractéristique particulière, celle d'avoir su, à des moments décisifs de l'histoire, renoncer à des privilèges importants pour se consacrer à un combat plus significatif, celui de la lutte pour la libération de son peuple.

Lumumba a méprisé et renoncé au statut qui, bien que humiliant d' « évolué » comportait, à l'époque, des avantages incontestables. Le jeune Laurent Désiré Kabila fit un choix semblable. Au lieu de poursuivre calmement sa carrière politique à Kinshasa, il renonça au privilège d'appartenir à cette bourgeoisie naissante pour rentrer dans le maquis et se consacrer à la lutte de la libération jusqu'au 17 mai 1997.

Sans chercher à nier les désaccords ayant existé entre les voies politiques et idéologiques choisies par P. Lumumba et L. D. Kabila d'une part et celles d'Etienne Tshisekedi d'autre part ; il s'impose de reconnaître le courage de cet homme dès lors qu'il avait pris conscience que la voie construite avec Mobutu ne pouvait que conduire à l'impasse. Lui aussi a dû renoncer à des privilèges énormes. C'est ce qui, aujourd'hui, explique la place qu'il occupe dans les cœurs des Congolais.

C'est en allant à la recherche, à l'exemple de ces aînés, de la force pour renoncer aux privilèges, que le monde politique congolais d'aujourd'hui trouvera son Grall et notre « Lola » à nous.

Dans notre contexte politique pluraliste actuel, aller vers le renoncement aux privilèges, signifie suivre la voie que tracent actuellement le Président Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange dans le cadre de la coalition FCC/CACH. Il s'agit de mettre son énergie à la construction de la seule coalition politique qui vise, la consolidation de l'unité et de la cohésion nationale, à trouver des moyens efficaces pour combattre la pauvreté et sauvegarder notre souveraineté.

Jean-Pierre Kambila Kankwende

Cadre de la coalition FCC/CACH