Congo-Kinshasa: [L'Internationale Socialiste au menu] Bruno Tshibala-Emmanuel Goulu - Tête-à-tête à Solferino !

Ils étaient, certes, nombreux aux obsèques d'Etienne Tshisekedi. Mais, dans la foulée, Bruno Tshisekedi, en tant que Premier Ministre expédiant les affaires courantes et, surtout, en tant que compagnon de plus de trois décennies de cette icône de l'Opposition congolaise, n'y était pas venu seul.

Emmanuel Goulu, Président du Comité Africain de l'Internationale Socialiste, et Bonaventure Mbaya, le Premier Vice-Président de l'Alliance Progressiste en Afrique, étaient avec lui durant ces temps mémorables où il fallait, après deux ans et quatre mois d'attente, faire entrer, finalement, Etienne Tshisekedi au panthéon de héros nationaux. Ce qui a fait, du 30 mai au 1er juin 2019 au Stade de martyrs de la Pentecôte. Hier, à Solferino, à Kinshasa, Tshibala en a profité pour évoquer avec ses deux hôtes de marque, les problèmes considérés comme étant des priorités des priorités pour la croissance et l'éclosion de la famille socialiste à travers le monde. Et, enfin, bien de rendez-vous ont été pris pour voir comment matérialiser dans les jours à venir, un certain nombre de projets et ambitions des hommes de gauche.

Nouveaux horizons

Une fois déchargé de ses fonctions actuelles de Premier Ministre dont il avait, du reste, présenté sa démission à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le 20 mai dernier à la Cité de l'Union Africaine, à Mont-Ngaliema, Bruno Tshibala Nzenzhe se jettera dans le marigot de la politique congolaise et, en même temps, il arborera l'étendard de la lutte au sein de l'Internationale Socialiste en Afrique et dans le monde.

Telle est, désormais, l'orientation qui résulte de ses cogitations avec Emmanuel Goulu, Président du Comité International africain de l'Internationale Socialiste, et M. Bonaventure Mbaya, le Premier Vice-Président de l'Alliance progressiste en Afrique, hier, mardi 4 juin 2019 à Solferino, du nom de son Bureau privé emprunté de celui qui, depuis le Congrès d'Epinay, en 1971, a toujours été celui du siège du Parti Socialiste français.

A l'en croire, Tshibala, marchant sûrement sur les traces de François Mitterrand dont il apprécie, depuis des temps qu'il fut étudiant en droit, tout au long de son parcours émaillé de plusieurs vicissitudes, y compris des brimades, des privations et autres embastillements mieux connus de tous sur l'agora politique congolaise, se voudra, dans cette quête nouvelle, de propulser le socialisme encore et toujours plus loin, des meilleurs modèles de société à bâtir et de philosophie à adopter pour permettre à tous ceux qui pensent comme lui, de se hisser jusqu'au pinacle du développement durable et de stabilité institutionnelle.

Le moins que l'on puisse dire, rappelle-t-on, dans les milieux qui lui sont proches, est que lors de son tout récent séjour en France, à Paris, alors qu'il y était pour des raisons dont il détient tout seul, les secrets, Tshibala ne pouvait pas s'empêcher d'aller à Jarnac, le lieu où repose le corps de Mitterrand, son mentor, pour s'y incliner et lui rendre, derechef, des hommages dignes d'un homme exceptionnel, d'un inspirateur au souffle infini, d'un illuminé incontestable de l'histoire contemporaine.