Togo: Le Tournoi International des Anciens Basketteurs d'Afrique du 8 au 9 juin

Le Tournoi International des Anciens Basketteurs d'Afrique (TIABA 2019) se tiendra du 8 au 9 juin à Lomé. L'annonce a été faite ce mardi par les organisateurs de cet événement au cours d'une conférence de presse organisée dans la capitale togolaise.

Ce grand rendez-vous, commencé depuis 2014, verra cette année la participation de six pays à savoir le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Ghana, le Nigéria et le Togo. Son objectif, selon les organisateurs, est de promouvoir le basket en Afrique et d'inculquer aux jeunes les valeurs du sport dans la vie active.

13 équipes, dont 7 chez les Dames et 6 chez les Messieurs, réparties en deux groupes, feront vibrer le terrain de basket ball du stade omnisport de Lomé pendant les deux jours que va durer l'événement. Au total 21 matchs seront livrés.

« La réunion technique d'avant tournoi se fera ce vendredi. Le Togo, dernier vainqueur chez les Dames, sera tête de série d'un groupe. Le Congo, finaliste, sera tête de série du deuxième groupe. Chez les hommes, le Togo pays hôte sera tête de série, et le deuxième groupe aura probablement comme tête de série le Nigéria au regard de ses performances en Afrique », a fait savoir Tony d'Almeida, président du comité d'organisation du TIABA 2019. D'après lui, le tournoi se déroulera en deux phases. Une phase éliminatoire dans les groupes et une phase finale de classement. Chez les Dames, l'équipe classée 4è de la poule à 4 sera d'office classée 7è. Les deux premiers de chaque groupe se disputeront la première place du tournoi, les deuxièmes la 2è place et les 3è la 3è place.

Le thème retenu pour le TIABA 2019 est « ensemble sauvons notre planète ». Une façon pour les organisateurs de cet événement de sensibiliser les uns et les autres sur l'importance de préserver la nature et d'éviter tout comportement pouvant nuire à l'environnement.

« Nous devons faire en sorte de ne pas détruire notre planète. Et à nos générations futures, nous devons laisser un environnement sain et dans lequel elles pourront grandir et se développer sereinement. Voilà ce qui nous a conduit à retenir ce thème. Ce tournoi sert donc d'occasion pour sensibiliser les uns et les autres sur l'importance de protéger la planète que nous habitons », a expliqué Tony d'Almeida.

La cérémonie d'ouverture du tournoi est prévue le samedi 8 juin en debut d'après-midi.