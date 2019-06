Angola: Les entreprises pétrolières exonérées de la TVA

Luanda — La taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui entre en vigueur le 1er juillet, exempte les entreprises du secteur pétrolier liées à la recherche et au développement, a annoncé mardi à Luanda Luísa Cursino, fonctionnaire de l'Administration générale des impôts (AGT, sigle en portugais).

S'exprimant à la presse, en marge de la conférence "Angola pétrole et gaz 2019" , ouverte mardi par le Président de la République, João Lourenço, Luisa Cursino a souligné que la TVA était déjà une réalité.

Elle a informé que le secteur pétrolier était extrêmement important pour le pays, raison pour laquelle le code de la TVA est sauvegardé et les fournisseurs qui n'ont pas de siège en Angola ne sont pas obligés d'avoir un représentant fiscal sur le territoire national.

Le Décret présidentiel n ° 258/17 du 27 octobre approuve le Plan intermédiaire de l'exécutif comprenant les mesures nécessaires à sa mise en œuvre, en mettant l'accent sur l'application de la TVA au budget général de l'État (OGE) de 2019.

Le forum, qui se tient du 4 au 6 juin, a lieu au moment où sont en cours des profondes réformes dans le secteur du pétrole et du gaz, à compter de 2017, d'où l'appui de l'exécutif à cette initiative Africa Oil & Power.

La conférence, qui réunit des acteurs principaux de l'industrie pétrolière mondiale et des entreprise de conseil, des marchés pétroliers national et international, aborde les défis de l'exploration offshore et onshore.

Outre les responsables du secteur, la conférence rassemble plus de 800 délégués, parmi lesquels des membres des gouvernements des pays producteurs de pétrole et gaz, des représentants d'institutions internationales et de grandes sociétés pétrolières et des distributeurs mondiaux tels que Total, Chevron, ExxonMobil, BP, ENI et Equinor.