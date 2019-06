Angola: Le FAS doit être conforme au PDN 2018-2022

Mbanza Kongo — La secrétaire d'État à l'Administration du Territoire, Laurinda Prazeres Cardoso, a souligné mercredi à Mbanza Kongo la nécessité pour le Fonds d'appui social de fournir aux communautés locales des méthodes de production de richesse, tout en privilégiant la formation et l'introduction de techniques adaptées à la réalité locale.

Pour Laurinda Prazeres Cardoso, qui parlait lors de la séance d'ouverture de la deuxième réunion du Conseil consultatif élargi de cette institution, il est important que le FAS améliore son intervention en s'alignant mieux sur le Programme de développement national (PDN) pour la période quadriennale 2018/2022.

Selon la secrétaire d'État, le nouveau contexte du pays impose au FAS de diagnostiquer les différents problèmes socio-économiques, les zones et les localités moins développées, d'améliorer leur potentiel et par conséquent de concevoir des programmes de développement communautaire plus adéquats.

Laurinda Prazeres Cardoso a également évoqué la nécessité de coordonner les programmes et projets visant à promouvoir le développement local.

D'autre part, il a mis l'accent sur le renforcement de la capacité des institutions de l'administration locale en vue de doter aux structures de l'État de cadres avec compétences et aptitudes technico-professionnelles capables de répondre aux exigences de l'administration locale.

Dans ce contexte, elle s'est référée à la nécessité d'élaborer des plans directeurs municipaux (PDM), instruments qui fourniront aux administrations municipales des outils pour une gestion participative, efficiente, efficace et plus proche des citoyens. À son avis, les PDM amélioreront la performance des administrations municipales et répondront aux préoccupations et besoins de la population, dans le cadre du processus de déconcentration administrative en cours, en vertu des élections locales prévues pour 2020. Ce conseil consultatif analyse les questions liées à la mise en œuvre des Agents de développement communautaire et sanitaire (Adecos), l'inclusion productive qui vise la création de petites entreprises pour soutenir les communautés les plus pauvres.

Participent à cet événement des représentants nationaux et provinciaux du FAS, du ministère de l'Administration territoriale et de la Réforme de l'État, de l'Action sociale, Famille et Égalité des sexes, entre autres.

Le Fonds d'appui social (FAS) est un organisme placé sous la tutelle du ministère de l'Administration Territoire et de la Réforme de l'État. Il intervient dans les actions sociales menées au sein des communautés afin de réduire les asymétries régionales et les disparités sociales dans l'accès aux biens publics de base.