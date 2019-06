Angola: L'éducation à Luanda crée une stratégie pour améliorer le système éducatif

Luanda — Le bureau provincial de l'éducation a présenté, lundi, à Luanda, une stratégie pour l'amélioration du processus de l'enseignement apprentissage et du système éducatif, dénommé: « L'école de Confiance »

Le projet, en phase de structuration, repose sur quatre piliers (attractivité, effectivité et efficacité et efficience), et c'est une tentative de mettre fin aux préoccupations concernant la qualité de l'enseignement publique.

La stratégie a été présentée par le directeur provincial du Bureau de l'éducation de Luanda, Benedito Daniel, au Conseil d'écoute des communautés.

Elle vise à rendre l'école crédible et à créer une institution de confiance dans la province.

Il a éclairci que l'école de confiance avait pour valeurs principales : l'information, la connaissance, le sérieux, la crédibilité, la compétence et une attitude responsable fondée sur l'éthique.

Le responsable a souligné qu'avec des enseignants et des gestionnaires compétents, ainsi que des programmes et des initiatives adéquats, on peut espérer à un avenir meilleur.