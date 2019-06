Angola: Le pays enregistre 16 nouveaux cas de traite d'êtres humains

Caxito (Bengo) — Seize cas de traite d'êtres humains ont été enregistrés en Angola de janvier à 31 mars de cette année, entraînant l'arrestation de 22 citoyens, a déclaré mardi dans la province de Bengo, le secrétaire d'État à l'Intérieur, José Bamokina Zau.

S'exprimant à l'ouverture du séminaire sur la formation des formateurs en flux migratoires et à la traite des êtres humains, le gouvernant a indiqué que la frontière de la province de Cunene avec la République de la Namibie continuait d'être le lieu où davantage se produisent ces cas, en raison des facilités de mobilité de la population transfrontalière, de l'activité pastorale et de la volonté des jeunes de rechercher de meilleures conditions dans le pays voisin.

De 2016 à 2018, l'Angola a enregistré 33 cas de traite des êtres humains, impliquant 56 impliqués à cette pratique, parmi lesquels des ressortissants nationaux et étrangers, et une centaine de victimes ont été sauvées, parmi lesquelles 31 femmes et 69 enfants.

Le séminaire, qui se tient du 5 au 7 de ce mois, se déroule dans le cadre d'un partenariat entre le Ministère angolais de l'intérieur et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec le financement de l'ambassade des États-Unis en Angola.

La rencontre vise à former le personnel du ministère de l'Intérieur affecté au Service de migration et étrangers, au Service d'enquêtes criminelles et à la police des gardes-frontières directement impliqués dans la prévention et la gestion des flux migratoires.