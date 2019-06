Angola: Basket - L'équipe féminine voyage concentrer sur les qualifications à l'Afro-basket

Luanda — L'équipe nationale féminine de basketball senior a voyagé mardi après-midi pour Harare (Zimbabwe), où elle dispute les 7 et 8 de ce mois, la qualification de la zone IV pour l'Afro-basket 2019, qui aura lieu en août au Mali.

Sélection de basketball féminin lors d'une compétition continentale (archive) S'adressant à la presse à l'aéroport international du 4 février, quelques instants avant l'embarquement, l'entraîneur national, Apolinário Paquete, a souligné que le cinq national partait pour le Zimbabwe dans le but de gagner les deux matches afin de se qualifier pour l'Afro-basket 2019. "Je dois avouer que nous avons eu des moments d'inquiétude et d'incertitude concernant notre participation à cette zone de qualification, mais grâce à l'engagement de la fédération, nous quittons le pays pour le local de la compétition, les yeux fixés uniquement sur la qualification à l'Afro-basket 2019", a affirmé l'entraîneur.

De son côté, la capitaine de l'équipe nationale, Felizarda Jorge, a souligné que malgré l'absence de0 Nadir Manuel et Nguendula Filipe, le groupe est moralisé, cohérent et concentré sur la qualification à l'Afro-basket 2019. "Nous avons la morale haute pour ce front très important qui consiste à participer à la plus grande manifestation du basketball féminin africain. Le groupe est uni et concentré sur cet objectif", a-t-il ajouté. Durant l'épreuve qualificative, l'équipe nationale affrontera le Zimbabwe les 7 et 8 juin, pour obtenir son billet pour l'Afro-basket. L'Angola a remporté les Afro-basket seniors féminins en 2011 et 2013.