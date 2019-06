Angola: Signature d'un accord pour une plus grande insertion de gaz dans la matrice énergétique

Luanda — Un accord de crédit pour une plus grande insertion du gaz naturel dans la matrice énergétique du pays a été signé mercredi à Luanda par le Gouvernement angolais et le Fonds de financement américain (NFE International).

L'accord, paraphé par le ministre des Ressources minérales et du Pétrole (Mirempet), Diamantino Azevedo pour la partie angolaise et Wesley Robert Edens pour NFE International, concerne également les ministères de l'Énergie et de l'Eau (Minea) et des Finances (MINFIN).

Selon le ministre Diamantino Azevedo, qui parlait dans la conférence sur «Angola Pétrole et Gaz", l'objectif du gouvernement est que le gaz ait une influence notable sur l'économie angolaise.

La conférence "Angola Pétrole et Gaz" en est à sa deuxième journée et compte sur la participation des principales compagnies pétrolières de référence mondiale.

L'événement a abordé ce mercredi matin des thèmes tels que "le financement dans le secteur pétrolier", "les femmes dans l'industrie du pétrole et du gaz" et "la monétisation et la distribution du gaz dans le secteur pétrolier".