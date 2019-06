Congo-Brazzaville: Festival N'sangu Ndji-Ndji - La quinzième édition s'ouvre ce soir

Neuf pays seront représentés à l'événement qui démarre ce 5 juin à Pointe-Noire, dans la salle Tchicaya-U-Tam'Si de l'Institut français du Congo ( IFC). Au programme de la soirée d'ouverture, le duo Kora-balafon (Sefoudi Kouyaté et Mohamed Sylla) de la Guinée Conacky et le BNG band du Congo.

Le festival international des arts et des musiques N'sangu Ndji-Ndji offrira comme d'habitude, jusqu'au 9 juin, des spectacles de qualité (musique, danse, théâtre, mode, percussion... ) avec des talents du Congo et de huit autres pays (République démocratique du Congo-RDC-, Angola, Gabon, Côte-d'Ivoire, Mali, France, Canada, Guinée équatoriale) et des activités (rencontres, show cases, ateliers et autres) avec des professionnels. Plusieurs surprises sont aussi prévues.

La quinzième édition est organisée sur le thème «Patrimoine et tourisme» qui sera développé au cours d'une conférence, le 6 juin, à l'Espace Yaro. Celle-ci sera suivie des show-cases à l'IFC avec les groupes et artistes de Pointe-Noire: Styl'Oblique, Berléa et Le Kimoktoire, et des spectacles de théâtre avec les pièces «La proie et la bête» et «L'imparfait», toujours à l'Espace Yaro.

Le 7 Juin, les jeunes auront droit à un atelier de percussion avec Kouyaté/Sylla (Guinée) au même endroit puis interviendront les show-cases avec les Ponténégrins Doundouba, Vortex crew, Bouyttis Bouyttis et les Bons Bergers à l'IFC. La journée sera clôturée, sur le même site, par le concert de la chanteuse gabonaise, Queen Koumb'.

Un concert avec Patrick Nganga (Congo/Côte-d'Ivoire), Rumba music (RDC), Philippe Botter et Jah Thiano (Congo) est prévu le 8 juin, à l'Espace Yaro, ainsi qu'une soirée en forme de grand voyage musical avec Aline Frazao (Angola), Kouyaté/Sylla (Guinée Conakry) et Paloma Pradal (France) à l'IFC. Les deux concerts seront précédés des rencontres professionnelles.

Les lampions de la 15e édition du festival Nsangu Ndji-Ndji s'éteindront le 9 juin en musique avec Musée d'Art, Laila & Conquering Lions (Congo/ Canada), Rumba music (RDC) Korè Yeelen (Mali) et Jah Man (Congo).