Congo-Brazzaville: Tourisme - Un forum en vue pour promouvoir le secteur au pays

Le cabinet Positifs conseils organise, du 22 au 24 juillet, au Palais des congrès, en partenariat avec la Chambre de commerce de Brazzaville, une rencontre internationale du tourisme africain sur le thème « Economie touristique, potentielles et perspectives ».

Onze pays africains prendront part au rendez-vous dont la Namibie (invitée d'honneur). Il a pour objectifs, entre autres, de promouvoir l'entrepreneuriat dans le domaine du tourisme au Congo; permettre aux investisseurs étrangers de saisir les opportunités qu'offre le pays dans le domaine; et fédérer les opérateurs touristiques africains en vue d'un partage d'expériences.

Outre le thème principal, des conférences-débats et ateliers de formation sont prévus autour des sous-thèmes tels que la valorisation de la destination Congo, le tourisme médical, le net working, les banques et assurances. Une excursion dans des sites touristiques est également au programme.

« Nous avons choisi le thème "Tourisme" parce que dans le Plan national de développement, le gouvernement l'inscrit dans ses priorités de diversification de l'économie. Il appartient à nous, société civile, de relayer ces informations pour accompagner l'Etat », a indiqué l'initiateur de l'événement, Edner Loïc M. Eleka, lors d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville.

« Nous tenons, de même, à sensibiliser les jeunes aux métiers du tourisme, allant de l'hôtellerie à la vente des billets d'avion ainsi qu' au guide touristique », a relevé Edner Loïc M. Eleka, manager à Positifs conseils .

Créé en février 2018, le cabinet Positifs conseils, spécialisé notamment en conseil d'entreprise et markéting, organise également des événements sur l'entrepreneuriat. Au nombre des activités économiques qu'il a eu à organiser figure le déjeuner d'affaires de Kintélé, tenu en novembre 2018. Cette rencontre avait connu la participation de plusieurs investisseurs africains.

Notons que la République du Congo a réaffirmé son ambition de faire contribuer le tourisme à 10% de son produit intérieur brut, en organisant, en 2017, les premières assises nationales du secteur.

Le domaine du tourisme et des loisirs est l'une des grappes économiques les plus prometteuses pour la diversification de l'économie comme identifié dans le Plan national de développement et le Document de stratégie pour la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté. En effet, le Congo détient un potentiel touristique remarquable et de nombreux attraits. Ces atouts peuvent contribuer efficacement à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, s'ils sont mis en valeur et commercialisés dans une perspective de développement durable.