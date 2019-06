Congo-Kinshasa: Médias - Jean-Marie Kassamba démis de la présidence de la section UNPC-Kinshasa

La décision du tribunal des pairs est motivée par le dossier qui oppose le directeur de Télé 50 aux journalistes de cette chaîne.

Dans une décision du tribunal des pairs de l'Union nationale de la presse congolaise (UNPC) prononcée le 5 juin, Jean-Marie Kassamba ne peut plus engager la section Kinshasa de cette corporation.

La Commission de discipline et d'éthique professionnelle (Cdep) dit avoir examiné les plaintes réciproques des journalistes de Télé 50 contre le président de l'UNPC-section Kinshasa, et celle de ce dernier contre certains de ces journalistes qu'il dirige. Elle a relevé que Jean-Marie Kassamba avait refusé de comparaître physiquement contradictoirement, pour exercer ses droits, malgré les trois remises sollicitées et obtenues pas ses avocats.

Après avoir écouté les parties adverses, la Cdep a retenu à charge du désormais ex-président de l'UNPC-Kinshasa, certains manquements. Il est reconnu coupable notamment d'humiliation et du mépris public de ses journalistes du fait qu'il les a fait arrêter et embarquer violemment par la police, sans préexistence préalable d'un acte judiciaire tel que soutenu par ces derniers.

Le tribunal des pairs a également noté que la destruction méchante soutenue par le directeur de Télé 50 dans son acte d'accusation et imputées aux journalistes était « maquignonnée » par lui-même, selon la démonstration de journalistes indexés. La CDEP note également que son refus de comparaître, dissimilé dans un procédé dilatoire de demandes répétées de remises, est synonyme de sa culpabilité et prouve, en outre, l'absence de son intérêt dans les présentes causes.

Il est également mis à charge de Jean-Marie Kassamba la violation du code de déontologie du journaliste congolais, par son manque de solidarité confraternelle prévue dans l'article 14 de ce document.

Jean-Marie Kassamba qui exerce de grandes responsabilités dans la profession est également accusé de manquer au devoir d'exemplarité. Le défaut d'intégrité manifeste qui lui est reconnu en plus, dont l'issue est outrageante pour le tribunal des pairs, est motivé par son incapacité de comparaître pour élucider les manquements soulevés dans ces deux causes.

Le tribunal des pairs rappelle les dispositions qui recommandent le recours à cette instance, en cas de litige ou conflit entre les membres de l'Union. Il a, par conséquent, décidé de l'exclusion de Jean-Marie Kassamba des organes de l'UNPC. Par cette décision, ce dernier perd donc sa fonction de président de la section Kinshasa de la corporation qu'il ne peut plus engager sur toute l'étendue de la ville. Le tribunal des pairs menace de lui appliquer l'article 64 de son statut particulier et l'appelle au respect de cette décision tout en disant le maintenir d'exercer le journalisme dans la sphère nationale.

De son côté, le président sectionnaire déchu affirme continuer d'assumer ses fonctions