Congo-Kinshasa: Formation du gouvernement - Toujours pas de fumée blanche

La semaine du 3 au 9 juin, présentée comme déterminante dans la publication de l'équipe gouvernementale tant attendue, est en train de courir sans que les signes annonciateurs d'une fumée blanche ne soient visibles.

Tout se passe, pour ainsi dire, comme si le temps était du côté des négociateurs du Front commun pour le Congo (FCC) et du Cap pour le changement (Cach). Les deux plates-formes constituant la nouvelle coalition au pouvoir semblent ne pas faire dans l'urgence alors que, d'ici au 15 juin, la session ordinaire du parlement va prendre fin. La logique voudrait que la nouvelle équipe gouvernementale issue des concertations FCC-Cach puisse d'abord être investie au parlement avant de devenir opérationnelle. A défaut, il faudrait attendre la convocation d'une session extraordinaire pour régler ce détail important sans lequel le prochain exécutif national n'aurait aucune assise légale.

Aux dernières nouvelles, les choses auraient plutôt évolué dans un sens positif. Ce qui a fait dire au porte-parole de la présidence que la publication du gouvernement pourrait, sauf atermoiements de dernière minute, intervenir au courant de cette semaine. Une rengaine longtemps ressassée dans le milieu, sans effet concret sur le terrain. Cette fois-ci serait-elle la bonne ? En tout cas, plusieurs sources recoupées le confirment. Les deux plates-formes auraient finalisé leur accord de coalition gouvernementale et harmonisé leurs programmes respectifs pour en faire un seul. Ce serait un des facteurs qui, jusque-là, plombe la publication de l'exécutif national. Tout compte fait, le FCC et le Cach auraient posé les bases de leur coalition gouvernementale et, bientôt, une déclaration commune serait faite pour sceller leur volonté de gérer le pays à l'unisson. Il nous revient également que chaque membre des deux regroupements politiques a fait acte d'appartenance à la coalition.

La composition de l'équipe achoppe sur la répartition des postes

L'ultime pépin qui bloque le processus demeure, à n'en point douter, la répartition des postes sur fond des revendications de certains regroupements au poids politique avéré tels que l'AFDC et Alliés de Modeste Bahati qui n'arrête de monter les enchères dans la « Kabilie ». A la tête de la deuxième force politique au sein du FCC, Modeste Bahati continue d'exiger la vice-Primature chargée des Finances ou du budget, suscitant mécontentement et indignation. Des indiscrétions laissent entendre qu'un modus vivendi aurait finalement été trouvé au niveau de la clé de répartition des postes ministériels entre le FCC et le Cach, d'une part, et entre les composantes du FCC, d'autre part, en tenant compte du poids politique des uns et des autres et de l'équilibre géopolitique.

A tout prendre, la publication de la nouvelle équipe gouvernementale ne peut plus tirer en longueur, surtout après la nomination du Premier ministre, Sylvestre Ilunga Inlukamba. Les obsèques de feu Etienne Tshisekedi passées, il est plus que temps de se focaliser sur les affaires de l'Etat en accordant le bénéfice d'urgence à la formation du gouvernement. Le meilleur scénario est que le nouvel exécutif national soit rendu public cette semaine, question de lui permettre d'avoir le temps nécessaire d'élaborer son projet de loi budgétaire à présenter à la session ordinaire de septembre.