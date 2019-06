Congo-Kinshasa: Pour humiliation et mépris de ses journalistes, Jean-Marie Kasamba est exclu des organes de l'UNPC

En défendeur et en demandeur, Jean-Marie Kasamba a refusé de comparaître contradictoirement sur les affaires l'opposant aux journalistes de Télé 50 et inversement. Cela par les demandes de nature dilatoire, en ce qu'il a, par ses avocats et par lui-même, sollicité et obtenu trois remises sans devoir se présenter en tant que journaliste cité, physiquement au Tribunal des pairs, aux dates de ces remises pour pouvoir exercer son droit de la défense et soutenir son accusation.

Le mercredi 5 juin 2019, il a été exclu des organes de l'Union Nationale de la Presse du Congo (UNPC) par la Commission de Discipline et d'Ethique Professionnelle qui le reconnaît notamment, coupable d'humiliation et du mépris public de ses journalistes du fait qu'il les a fait arrêter et embarqués violemment par la police sans préexistence préalable d'un acte judiciaire, tel que soutenu par ces derniers. De ce fait, il perd sa qualité de président de la section kinoise de cette institution. Il ne peut, en aucun cas, engager celle-ci sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. En second lieu, le Tribunal dit le maintenir encore dans la sphère nationale du journalisme.

Il y a quelques semaines, plusieurs agents de la Radio et Télé 50 réclamaient des arriérés de salaire allant de 11 à 14 mois. Et, malgré le compromis trouvé sur certaines revendications avec l'employeur, la tension demeurait vive entre les deux parties au point que certains journalistes ont décidé de quitter le média.