Congo-Kinshasa: "Crise de légitimité en RDC" - Martin Fayulu face aux étudiants ce jeudi dans la salle du Collège Boboto

Candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018 ayant consacré l'élection de Félix Tshisekedi dont il conteste, jusqu'à ce jour, la victoire et la légitimité, Martin Fayulu Madidi sera ce jeudi 6 juin à 13 heures devant les étudiants de la ville de Kinshasa. Au collège Boboto dans la commune de la Gombe où se tiendra cette rencontre, le leader de Lamuka exposera sur la problématique de « la crise de légitimité en RD. Congo : causes et effets ».

Depuis son tout premier meeting qui a eu lieu le 2 février 2019 sur la place Sainte Thérèse dans la commune de N'djili, après la publication des résultats électoraux, Fayulu Madidi Martin ne cesse de sensibiliser, tel qu'annoncé, sur les questions liées à la fraude électorale, vérité des urnes ou encore la crise postélectorale. Après plusieurs tournées dans le Congo profond, dans les villes névralgiques tout comme dans quelques confins, prêchant principalement sur la vérité des urnes, ce cacique de Lamuka, qui prône le changement vrai et véritable dans le pays, s'illustre désormais dans un nouveau mode de sensibilisation, sur une nouvelle cible. « Les rencontres universitaires du Président Martin Fayulu », telle est donc la dénomination de l'autre phase de campagne menée par cette figure de proue de la politique congolaise.

Et donc, sans aller par quatre chemins, il est indéniable qu'au cours de l'entretien de ce jeudi avec les étudiants, ce candidat malheureux va directement mettre les pieds dans le plat, en expliquant les différents contours ayant régi les scrutins de décembre 2018. Surtout que lui, ainsi que les autres leaders de Lamuka dont Katumbi, Bemba ou Muzito ne reconnaissent nullement la légitimité de Félix Tshisekedi. Celui-ci qu'il considère comme "bénéficiaire d'un pouvoir résultant d'un hold-up électoral". D'où, même le sens du thème crise de légitimité en RDC. Car, d'après lui, la RD. Congo baigne véritablement dans cette impasse de légitimité. Ce qui pousse ainsi à croire que ce président de la Dynamique de l'Opposition, au-delà de démontrer les causes et effets de cette crise, relèvera sans nul doute les pistes de solution pouvant concourir de manière favorable à la fin de cette situation.

Par ailleurs, après le Collège Boboto, plusieurs rencontres sont aussi prévues dans les autres universités et établissements académiques du pays et ce, toujours dans le sens de sensibiliser sur la crise de légitimité au Congo-Kinshasa.