Congo-Brazzaville: Pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville - Congo Uni/ASBL s'oppose et lance une pétition

En lieu et place de placer à l'avant-plan la construction d'un pont-rail devant relier les deux capitales les plus voisines du monde, à savoir : Kinshasa et Brazzaville, ce qui n'est pas mauvais, par ailleurs, l'ASBL Congo-Uni invite plutôt le Gouvernement congolais à programmer, priorité oblige, la construction du pont en eau profonde de Banana.

Arguments persuasifs ? « Dans l'état actuel des choses, l'érection de ce pont sur le fleuve Congo ne profiterait qu'au port de Pointe Noire du Congo Brazzaville, et ne ferait qu'asphyxier notre économie, en rendant inutiles nos ports de Matadi et de Boma», martèlent les sociétaires de cette structure de la société civile congolaise. Sans aller par quatre chemins, Congo-Uni/ASBL a lancé une pétition hier, mercredi 5 juin 2019, pour réclamer le soutien populaire en vue de sursoir au projet du pont-rail entre les deux Congo frères pour la construction du pont en eau profonde à Banana.

Avant de lancer cette pétition, doit-on souligner, les Notables de Congo-Uni/ASBL ont dû rendre une visite de courtoisie au Chef spirituel du mouvement politico-religieux Bundu dia Mayala, le Député honoraire NE MUANDA NSEMI. Ce, dans le cadre de la cohésion nationale et la paix prônées par cette association apolitique. Lisez, ci-dessous, cette pétition.

PETITION CONTRE LA CONSTRUCTION DU PONT ROUTE-RAIL SUR LE FLEUVE CONGO DEVANT RELIER KINSHASA A BRAZAVILLE

Nous, Notables, Citoyennes et Citoyennes de la République Démocratique du Congo de quatre espaces linguistiques, à savoir : Espace des Bangala, Espace des Baswahili, Espace des Bakongo et Espace du Grand-Kasaï, prenons en âme et conscience, la responsabilité de déclarer ce qui suit :

Nous exprimons au Président de la République Démocratique du Congo, au Président de l'Assemblée Nationale, au Président du Sénat, au Premier Ministre, à tous les Députés Nationaux, à tous les Sénateurs, notre OPPOSITION farouche et catégorique au projet de construction en 2020, sur le fleuve Congo, d'un pont route-rail devant relier Kinshasa à Brazzaville.

Cependant, nous invitons le Gouvernement à programmer la construction du pont en eau profonde de Banana dont les études existent déjà mais qui n'attend que le financement. Dans l'état actuel des choses, l'érection de ce pont sur le fleuve Congo ne profiterait qu'au port de Pointe Noire de Congo Brazzaville, et ne ferait qu'asphyxier notre économie, en rendant inutiles nos ports de Matadi et de Boma.

Nous demandons par conséquent à nos Députés Nationaux et à nos Sénateurs de s'abstenir de voter une quelconque loi ratifiant un accord de financement de ce projet de pont sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville ; car cela entrainerait le malheur de l'économie de la RD. Congo, en général et de la province du Kongo-Central, en particulier, avec comme conséquences la paupérisation et l'exacerbation de la misère de la population de notre pays et de celle de la Province côtière en particulier.

Nous affirmons ici que la promotion des projets intégrateurs entre nos Etats doit impérativement s'intégrer dans le schéma directeur national de développement et d'industrialisation de l'économie de notre pays, selon nos intérêts bien compris, et veiller à ne pas y porter préjudice.

-Que vive la République Démocratique du Congo, notre unique beau et cher pays !

-Que vive Congo-Uni/ASBL, Ligue des quatre espaces linguistiques de la RD. Congo !

-Que Dieu bénisse notre pays et toutes ses autorités !

Fait à Kinshasa, le 5 juin 2019

Hon. Athigo LOFIMBO BAKUNDI, Président Espace des Baswahili & Président de Congo-Uni/ASBL

Hon. Jean-Marie Ntantu-Mey, Président Espace des Bakongo & Vice-Président de Congo-Uni/ASBL

Didier EKABELA LITENGE, Président Espace des Bangala

Francis KATAMBWA, Président Espace Grand-Kasaï