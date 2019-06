Ile Maurice: Rs 200 millions de cannabis saisis à La Réunion - Le speed boat retrouvé à Flic-en-Flac

Développement dans l'enquête à la suite de la saisie des 140 kilos de «zamal» à Anse-des-Cascades, Sainte-Rose, La Réunion, le vendredi 31 mai. Des officiers de l'Anti-Drug & Smuggling Unit (ADSU) des Casernes centrales, sous la supervision du Deputy Commissioner of Police Choolun Bhojoo, ont retrouvé hier après-midi, mardi 4 juin, à Flic-en-Flac, le speed boat qui devait être utilisé pour le transport du cannabis vers Maurice.

Trois suspects ont été interpellés. Deux d'entre eux ont été placés en détention. Il s'agit de Sunil Krishna Dowlut et de Steve Nicolas Mariette. Le troisième suspect a été autorisé à rentrer après son interrogatoire. Une opération a été mise en place pour traquer d'autres suspects dans cette affaire.

L'on apprend que le bateau n'avait pu être intercepté le jour de la saisie par manque de dispositifs d'intervention en mer. Mais qui a payé pour ce speed boat ? Qui est le propriétaire ? Quid de la personne qui a conduit le bateau jusqu'à La Réunion ? Autant de questions auxquelles les enquêteurs tentent d'apporter des réponses.

Du côté de la presse réunionnaise, l'on rapporte que les deux Réunionnais arrêtés, un Saint-Paulois et un Benédictin, sont soupçonnés d'avoir agi comme collecteurs en travaillant avec des planteurs dans les hauts. L'on avance également que deux des Mauriciens vivant à l'île soeur depuis un moment ont contribué à mettre en place ce réseau. Et quant aux deux autres Mauriciens, on indique qu'ils sont venus à La Réunion spécialement pour cette opération.

Les médias d'ajouter que tous se côtoient par le biais de connaissances communes et grâce à des liens familiaux.

Pour rappel, dans la nuit du vendredi 31 mai au samedi 1er juin, six hommes ont été arrêtés à Anse-des-Cascades, Sainte-Rose. L'opération est menée par une quarantaine de gendarmes, par le Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale et le Peloton de gendarmerie de haute montagne de La Réunion, entre autres. Quelque 140 kilos de «zamal» sont alors saisis. La drogue est estimée à 5 millions d'euros, soit plus de Rs 200 millions.

Un jugement en comparution immédiate pour les six suspects

Les six individus arrêtés dans cette affaire à l'île soeur vendredi, soit quatre Mauriciens et deux Réunionnais, ont été présentés devant le tribunal de grande instance de Saint-Dénis, hier, mardi 4 juin. Avant d'être reconduits en cellule. Aujourd'hui, mercredi 5 juin, les suspects, sur qui pèse une charge provisoire de trafic de stupéfiants, seront jugés en comparution immédiate.