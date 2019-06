Ile Maurice: Météo - Un anticyclone joue les trouble-fête, on garde le sourire malgré tout

Il va falloir sortir le parapluie et le pull. Selon la station météo de Vacoas, un fort anticyclone situé presqu'au Sud des Mascareignes occasionne des alizés (NdlR, vents réguliers qui soufflent aux basses latitudes) modérés et relativement froids sur notre région.

Le ciel sera partiellement couvert ce matin et au cours de la journée, alors que les nuages et des averses passagères joueront les trouble-fête dans l'Est et sur le plateau central.

La température maximale variera entre 21 et 23 oC sur les terrains élevés et entre 25 et 27 oC sur le littoral.

Les sorties en haute mer de même que dans le lagon, au Sud et dans l'Est, sont déconseillées.