Cote d'Ivoire: Ramadan - Les musulmans de Daoukro prient pour la paix dans le pays

La communauté musulmane de Daoukro, à l'instar de celle de toute la Côte d'Ivoire, a célébré hier, la fête de Ramadan ou l'Aid El Fitr.

Ce fut une occasion, qui a été saisie par tous les intervenants, à souhaiter que les prières puissent apaiser les coeurs des Ivoiriens. D'abord, l'Imam central de la grande mosquée de Daoukro, El Hadj Ali N'Guessan, soulignera dans son sermon que la Côte d'ivoire a besoin de paix et que tous ses fils et filles recherchent cette paix. Il a rassuré les uns et les autres que pendant toute cette période de pénitence, des prières ont été faites dans ce sens. D'ailleurs, selon lui, toute la communauté musulmane continuera cet effort, pour que les coeurs soient apaisés, afin que la paix s'installe véritablement en Côte d'ivoire.

Il n'a pas omis de dire merci au Chef de l'Etat, Sem Alassane Ouattara, au président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié et à toutes les autorités administratives et politiques, qui les ont soutenus pendant ce mois de carême. Le secrétaire général 1 de préfecture de Daoukro, Tanrah Doh Jacob, a pour sa part au préalable, félicité les musulmans pour leurs prières constantes, mais surtout insistera sur le fait qu'il faut des prières à tout moment, pour donner la paix à chaque fils, à chaque habitant de ce pays.

"Le Président de la République compte sur vous les guides religieux, pour pacifier le coeur de tous les Ivoiriens. Il vous demande de prier pour que tous ceux qui sont fâchés aient dorénavant le coeur apaisé. Il ne faut plus que l'incivisme prenne le pas sur tout. Il ne faut plus qu'une dispute entre deux individus se transforme en conflit inter - communautaire", leur a t-il signifié. Et de demander aux musulmans de la localité, en plus des prières du vendredi, de choisir un autre jour dans la semaine, pour des prières spéciales, en faveur de la paix et pour apaiser les coeurs des Ivoiriens. L'honorable Akoto Olivier, député de Daoukro et N'Gattakro commune et sous préfecture ira plus loin en souhaitant que les prières des musulmans puissent donner la sagesse à tous les hommes politiques.

"Au fur et à mesure que 2020 approche, les Ivoiriens ont peur. Il faut donc que vos prières touchent le coeur des populations, pour qu'il y ait la paix. Il faut que vos prières donnent la sagesse aux hommes politiques, afin qu'ils pensent à la mère patrie. Il faut donc que ces hommes politiques n'aient plus seulement que des mots de paix sur les lèvres, mais posent plutôt des actions de paix, qui puissent rassurer les Ivoiriens. Que donc vos prières touchent le coeur de tous nos dirigeants, afin qu'ils aient des propos et des comportements de paix et d'union", soulignera t-il.

Enfin, Traoré Adam Kolia, président du conseil régional de l'Iffou, au nom de l'ensemble des musulmans et musulmanes de la région l'Iffou, dira infiniment merci, au Bon Dieu, pour tous les bienfaits à leur endroit et le prier du fond de son cœur, d'exaucer tous les vœux émis pendant le mois de Ramadan ainsi que toutes les suppliques qui lui seront adressées les jours, semaines et mois à venir.

"Pendant cette période, nous avons également intensément prié pour l'ensemble de la population, pour le président Bédié, pour toutes les autorités politiques et administratives du pays, y compris naturellement le Président de la République Sem Alassane Ouattara, afin que les cœurs s'apaisent, que chacun dans la vérité, la sincérité et la crainte de Dieu, privilégie l'Intérêt général pour que la concorde, la solidarité, la paix et le bonheur inondent la Côte d'ivoire ", a t-il soutenu.