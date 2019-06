Cote d'Ivoire: Coopération - Stefano Lo Savion salue l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et son pays

Le chef de la diplomatie italienne en Côte d'Ivoire s'est réjoui de la bonne santé de la coopération entre la Côte d'Ivoire et son pays, au cours d'une réception à Abidjan, à la faveur de la fête nationale de l'Italie.

La coopération entre Abidjan et Rome est au beau fixe. Mieux, elle s'améliore. Stefano Lo Savio, l'ambassadeur d'Italie, a trouvé les mots justes pour le dire. « Les relations entre nos deux pays, la Côte d'Ivoire et l'Italie (... ) sont non seulement excellentes, mais s'améliorent constamment sur tous les plans : politique, économique, commercial et culturel », s'est-il réjoui, au cours de la réception qu'il a donnée à la résidence d'Italie, le 3 juin, à la faveur de la célébration de la fête nationale de ce pays.

A juste titre, du point de vue politique, l'ambassadeur a mis un point d'honneur à rappeler la 2e conférence ministérielle Italie-Afrique qui s'est tenue en octobre 2018. Cadre de haut niveau dans le cadre du partenariat entre le continent et l'Italie, il avait réuni 52 pays, y compris la Côte d'Ivoire. « Pendant deux jours, l'Italie a pu échanger avec les représentants ministériels de tous les pays africains, sur trois sujets majeurs auxquels nous devons faire face » : la croissance économique, la stabilité politique et une approche culturelle et éducationnelle.

Au plan économique, l'Italie accroit sa présence en terre ivoirienne. Ses actions sont en « croissance permanente », a-t-il fait savoir. S'appuyant sur les données de la Conférence de l'Onu sur le commerce et le développement, le diplomate assure que son pays a investi plus de 10 milliards de dollars (5000 milliards Fcfa) en Afrique en 2017. Il a cité notamment le constructeur automobile Iveco « qui est en train de réaliser une unité d'assemblage à Koumassi, en collaboration avec la Sotra ». A terme, ce sont 500 véhicules l'an qui devront être mis au point.

Au niveau commercial, le niveau des échanges connait également « un scénario positif ». Car, « les exportations italiennes vers la Côte d'Ivoire ont augmenté de 15% en 2018, mais surtout, les équipements industriels ont enregistré la plus forte augmentation, signe d'un processus d'industrialisation en cours », a expliqué Stefano Lo Savio.

La culture occupe aussi une place de choix au sein de la coopération Côte d'Ivoire/Italie. A ce niveau, l'Institut nationale des arts et de l'action culturelle (Insaac) constitue un des principaux piliers. A ce titre, l'ambassadeur a annoncé l'opération « Un printemps pour la Côte d'Ivoire ». Initiée par l'association italienne Musicfor, il s'agira de réunir les plus célèbres conservatoires italiens pour collecter des fonds, en vue « d'offrir des instruments de musique à une quarantaine de jeunes de l'orchestre de l'Insaac ». Mieux, à travers divers stages qui se dérouleront en Italie, il s'agira de faire de cette formation « le premier orchestre symphonique de Côte d'Ivoire ».

L'État de Côte d'Ivoire était représenté à cette sympathique cérémonie par les ministres Pascal Abinan Kouakou de l'Emploi et de la Protection Sociale, et Danho Paulin, des Sports. Le gotha du monde diplomatique sur les bords de la lagune Ebrié, tout comme les acteurs économiques et culturels, étaient présents.