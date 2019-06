Burkina Faso: Cricket - Premier championnat des écoles primaires

Le 1er juin 2019 un championnat de cricket a regroupé trois écoles primaires de Ouagadougou, dans la cour du complexe scolaire du Réveil. En finale, Nioko1A a battu le Petit Monde, 55-24.

Tout doucement, le Comité national provisoire de gestion de cricket(CNPGC), est en train d'étendre la vulgarisation de la discipline. Et conscient que pour qu'une discipline puisse évoluer dans la durée, il faut passer par les tout-petits, c'est ainsi que le CNPGC a organisé le premier championnat des écoles primaires, le 1er juin dernier dans la cour de l'établissement du Réveil.

Pour une première, 3 écoles (le Petit Monde, Nioko1A, Evangélique Emmanuel) ont participé, la 4e s'étant désistée, parce que beaucoup de ses joueurs sont en classe d'examen.

Un mini championnat a opposé les 3 équipes, et les 2 premières (Nioko 1A et Petit Monde) ont disputé la finale. Nioko 1A, au terme de 6 overs (séances de 6 lancers de la balle), est venu à bout de son adversaire.

Au fil des manches, les élèves de Nioko n'ont jamais été inquiétés. Les enfants étaient enthousiastes, ils encourageaient leurs camarades, et quand un joueur est éliminé, ils criaient «éliminé, éliminé !!!», quand une balle est interceptée, le lanceur est éliminé.

Nioko 1A qui a réussi plus de bons lancers, de bonnes frappes et de bonnes interceptions des balles, a logiquement gagné à la fin, 55-24. Les 3 écoles ont reçu en guise de prix, des fournitures scolaires, des enveloppes, des gadgets, et le champion a reçu un trophée.

Il y a eu aussi des prix spéciaux, pour le meilleur batteur (Léonard Nikiéma de Nioko), et le meilleur lanceur(Moubarak Ouédraogo du Petit Monde). Le président du CNPGC, Ibrahim Ndiaye, se réjouit, «Nous sommes satisfaits, c'est le premier pas, il y a eu des imperfections, c'est un début, on va continuer à travailler afin de les corriger ; l'année prochaine, on pourra avoir 7 à 10 équipes».

Le championnat s'est déroulé en présence de représentants du consul de l'Inde au Burkina qui soutient beaucoup la discipline, du ministère des Sports et de la Direction régionale des sports du Centre. Après le championnat des écoles, le CNPGC a en vue, celui des clubs.