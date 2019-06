Cote d'Ivoire: Tiébissou/Dialogue intercommunautaire - Les murs de méfiance brisés, la cohésion sociale renforcée

Les différents groupes et communautés du département se sont parlé franchement. Ils ont également échangé avec les forces de sécurité.

Tiébissou, département de plus de 70.000 habitants, a été marquée par des échauffourées entre le Pdci et le Rhdp aux élections municipales, à l'issue de la proclamation des résultats du scrutin.

Dans le village de N'Gangoro Nananfouê, des discordes entre les membres de la mutuelle ont engendré une fracture de la cohésion qui régnait entre les populations. C'est donc pour renforcer les processus de réconciliation et de consolidation de la cohésion sociale à Tiébissou, que le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté a agi par anticipation, en initiant du 30 mai au 1er juin, un dialogue intercommunautaire.

Au total, ce sont 45 chefs traditionnels, autorités religieuses, leaders d'opinion, 45 représentantes des femmes, 45 responsables de jeunes et de mutuelles de développement et de comités de paix et 45 autorités administratives, élus et cadres du département qui ont pris part à ce dialogue intercommunautaire organisé par la direction de la solidarité et de la cohésion sociale, à l'effet d'éviter les violences aux conséquences dramatiques, comme ce fut le cas récemment à Béoumi, entre les communautés baoulé et malinké.

Comme l'a précisé Michel Séka, directeur de la solidarité et de la cohésion sociale, ce dialogue intercommunautaire qui s'est déroulé au foyer Haccandy Aka, vise à identifier les bases du rétablissement de la confiance entre les communautés d'une part, et d'autre part, entre communautés et les Forces de défense et de sécurité (Fds).

Il a en outre expliqué que cette concertation de Tiébissou a également pour objectif, d'identifier les points de vulnérabilité de la cohésion sociale et les effets de la crise sur les communautés. Mais aussi d'appuyer les processus de prévention et de résolution pacifique des conflits, tout en renforçant la cohabitation pacifique et la cohésion sociale entre les différents groupes à Tiébissou.