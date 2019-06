Cote d'Ivoire: Hydraulique villageoise - Bakayoko-Ly Ramata lance la réhabilitation de 919 pompes dans le Bafing

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le professeur Bakayoko-Ly Ramata, a lancé, le mardi 4 juin 2019, à Mahana, dans la commune de Touba, les travaux de réhabilitation de 919 pompes hydrauliques à motricité humaine dans la région du Bafing.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme social du gouvernement (Ps-Gouv 2019-2020), notamment en son volet de « création des conditions pour le bien-être des populations en milieu rural », qui vise la réparation et la réhabilitation de 21000 pompes hydrauliques à motricité humaine sur tout le territoire national.

Bakayoko-Ly Ramata, qui avait à ses côtés le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo, et plusieurs cadres et élus de la région, a indiqué que cette action s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, qui fait de l'amélioration des conditions de vie des populations une priorité de sa politique sociale.

Pour preuve, dira-t-elle, « sous la gouvernance du président Ouattara, la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès dans le sens de la réduction de la pauvreté ». 6000 pompes villageoises ont déjà été réhabilitées, 424 pompes ont été construites. Le programme social du gouvernement, doté d'une enveloppe de 727,5 milliards de Fcfa, vient matérialiser l'engagement du Président de la République à offrir un mieux-être aux Ivoiriens.

Le projet de réhabilitation des pompes villageoises est à saluer car ces outils sociaux permettent avant tout d'avoir accès à l'eau potable. « Si l'eau potable est source de vie, l'eau de mauvaise qualité est à la base des maladies diarrhéiques qui sont les premières causes de la mortalité infantile », a dit la ministre.

Au nom des populations de Mahana et de la notabilité de Touba, Bakayoko Zoumana et El hadj Moustapha Fadiga ont, tour à tour, dit leurs remerciements au Chef de l'Etat et au gouvernement qui œuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des populations dans toutes les localités du pays.