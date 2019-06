Gabon: Fête nationale de la Jeunesse - Ouverture d'un forum sur les emplois verts ce jour à Libreville

La Direction Générale de la jeunesse et ses partenaires de l'environnement et le Bureau régional de la Francophonie pour l'Afrique centrale (BRAC-OIF) ont annoncé la tenue du 6 au 8 juin 2019, de la 1e édition du Forum national jeunesse et emplois verts (FNJEV), sous le thème : « Jeunesse et emplois verts levier de croissance économique durable ».

C'est lors de la conférence de presse qu'il a récemment organisé à Libreville en compagnie de ses partenaires, notamment, le BRAC-OIF et de la Direction Générale de l'Environnement que le Directeur général de la jeunesse et des activités socio-éducatives, Rostand Lepondo a annoncé la tenue prochaine de la première édition du forum national jeunesse et emplois verts (FNJEV), sous le thème : « Jeunesse et emplois verts levier de la croissance économique durable ». Le forum se tiendra sur trois (3) jours, Du 6 au 8 juin 2019. L'objectif est de promouvoir les emplois verts au profit des jeunes de 18 à 34 ans. Il souhaiterait être une réponse concrète en matière d'emploi et de développement économique durable.

C'est aussi une occasion unique pour les pays francophones de la sous-région de jeter les bases d'une croissance économique durable selon les organisateurs. Il s'agit de valoriser la créativité des jeunes gabonais à triche forum, en leur donnant l'opportunité de de présenter au grand public et aux partenaires techniques et financiers, des projets susceptibles de générer des emplois dans le domaine de l'économie verte. C'est en cela que 300 porteurs de projets seront sélectionnés pour prendre part aux ateliers et à la foire aux emplois verts.

Ce forum est donc un tremplin pour la jeunesse pour des rencontres, des échanges d'expériences, de bonnes pratiques et d'outils utilisables dans la réalisation de leurs projets. D'où l'appel à candidature qui a été lancé il y a quelques semaines par la Direction générale de la jeunesse et s'adresse aux hommes et aux femmes âgés de 18 à 34 ans. Ils sont donc invités à soumettre leurs projets de création d'entreprise ou de création d'emplois dans les domaines de l'agriculture durable ; la pêche responsable ; énergie et habitat durable et dans la valorisation de la biodiversité et du tourisme durable.

Par ailleurs, ce forum s'inscrit dans un contexte où le Gabon souhaite ardemment la diversification de son économie. Et l'économie verte est actuellement comme un axe développement pouvant contribuer à la diversification de l'économie et la création d'emplois : deux enjeux majeurs pour le pays. Dans un contexte de faible contribution de l'industrie à la croissance économique, un investissement accru dans les secteurs où filières de l'économie verte est synonyme de gain en terme de croissance du PIB. Suite à l'application de la loi 23 2008 (en son article 105), l'Etat s'est engagé à mettre en place un fond national de développement agricole « FNDA » dans le but d'assurer le financement du développement agricole durable et de créer un marché national à dimension régionale de forte capacité.

Outre celle-là, il s'inscrit également dans le cadre de la célébration de la Fête nationale Jeunesse instituée en 1980. De plus, au cours de ce FNJEV les meilleurs projets ou idées d'entreprises vertes seront récompensés a affirmé le premier responsable de cette organisation, Rostand Lepondo, Directeur général de jeunesse. « Les lauréats recevront formation intensive pour consolider leurs projets. Ils bénéficieront également d'un encadrement spécial sous forme de mentorat, ainsi que d'une enveloppe dont le montant sera précisé ultérieurement », affirmé le DG de la jeunesse. Il ajoute en plus que « l'objectif est de leur permettre de jouer un rôle d'acteurs clés ».

Le Gabon étant un élément au sein du bassin du Congo, il importe qu'il puisse continuer à contribuer à l'amélioration et la préservation des acquis. C'est aussi une participation à la réduction du taux de chômage par le biais de l'entrepreneuriat. La Direction générale de l'environnement représentée par René Mboza Orumbangany a précisé ce qu'elle entend faire ; elle mettra en évidence les métiers verts et sensibiliser la jeunesse sur les enjeux liés à la protection de l'environnement pendant le forum qui aura lieu pendant la semaine nationale de l'environnement.

Et concernant le concours, il a précisé qu'en dehors des projets qui seront retenus par le FNJEV ceux qui vont susciter de l'intérêt pourront être soutenus par l'État à travers ses différents partenariats : « Nous avons des partenariats avec des entreprises comme l'a dit le directeur général. Des entreprises écocitoyennes qui veulent participer à nos salons, donc en termes de moyens, il y aura toujours des possibilités ».

Le Directeur du BRAC-OIF, Boubacara Noumnansana a pour sa part tout simplement rappelé à la jeunesse. Il est important pour eux d'avoir des projets à la fois porteurs, qui ont de l'intérêt, un caractère innovant pour viser l'international : « La balle est dans le camp des jeunes porteurs de projets. Avoir des projets porteurs, innovants pour l'international ».