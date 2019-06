Cote d'Ivoire: Sortie officielle du Mcee Pdci-Rda, vendredi dernier - L'enrôlement de 3000 nouveaux militants Pdci en point de mire

Le Pdci-Rda, dans sa quête du pouvoir en 2020, peut compter sur le Mouvement des cadres et entrepreneurs engagés pour le Pdci-Rda (Mcee Pdci-Rda). Porté sur les fonts baptismaux, il y a quelques mois, le Mouvement a fait sa sortie officielle, vendredi 31 mai 2019, au siège du Pdci-Rda à Cocody.

C'était en présence de Dr Koffi Arsène, délégué Pdci-Rda de Cocody 6, 2ème adjoint au maire de la commune de Cocody, qui avait à ses côtés, Mme Brou Chantal, conseillère municipale au sein de ladite mairie. Face à la presse, Yohou Dia Houphouët Augustin, président de Mcee Pdci-Rda, dans son propos liminaire, s'est voulu pragmatique : « je tiens à informer les militants et sympathisants cadres et entrepreneurs du lancement des activités du Mcee Pdci-Rda à compter de cette date ». Avec son équipe de 30 membres dont 30% de femmes, Yohou Dia Houphouët Augustin a décliné plusieurs objectifs tous en faveur du renforcement, du rayonnement du Pdci-Rda et notamment de sa victoire en 2020.

De ces objectifs, découle une vision, celle non seulement d'implanter le Mcee sur toute l'étendue du territoire national et international pour une victoire éclatante en 2020, mais aussi et surtout « réussir dans un bref délai, l'enrôlement de plus de 3000 nouveaux militants du Pdci-Rda », avec une opération gracieuse des cartes de militants. Le président Yohou a saisi l'occasion pour lancer un appel : « Le Mcee Pdci-Rda invite les sympathisants, cadres et entrepreneurs à le rejoindre pour mener ensemble la bonne lutte, le bon combat qui est déjà engagé… ».

Se prêtant aux questions des journalistes, le président du Mcee Pdci-Rda a indiqué que les nombreux sacrifices consentis par le président Bédié pour la Côte d'Ivoire ont motivé la création du mouvement. « Nous avons décidé de soutenir ce grand homme », a-t-il dit. A cela, s'ajoute l'appel du Pr Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Pdci-Rda, le 26 novembre 2018, à propos de l'opération d'acquisition des cartes du Pdci-Rda.

En ce qui concerne les activités à venir, le président Yohou a confié que « nous comptons être également une matière grise pour le parti, à travers notre touche de réflexion pour chaque domaine d'activité étant entendu qu'en tant qu'entrepreneurs, nous sommes imprégnés des réalités que vivent les Ivoiriens… Par ailleurs, nous sommes ceux-là mêmes qui tireront la sonnette d'alarme chaque fois que l'intérêt du parti sera menacé ».

A propos de la défection de certains cadres au profit du Rhdp, le conférencier dira que « nous au Mcee, nous considérons que c'est une bénédiction du Seigneur parce qu'avec ces défections, il y a une lueur d'espoir pour tous les jeunes…, aujourd'hui, le Pdci demeure le plus vieux des partis, mais avec une jeunesse plus forte ». Confiant en la victoire du Pdci-Rda en 2020 face au Rhdp, Yohou Dia Houphouët Augustin dira que « ne plus croire au Pdci, ce n'est plus croire à la Côte d'Ivoire ». Pour lui, c'est le Rhdp qui est désormais « un parti de vieux ». Et le Mcee, qui a investi le terrain, compte déjà 16045 sympathisants.